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США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России - РИА Новости, 12.01.2024
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01:36 12.01.2024 (обновлено: 01:51 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/sanktsii-1920835802.html
США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России
США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России - РИА Новости, 12.01.2024
США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России
Госдепартамент США ввел санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц РФ за якобы "содействие в передаче Москве баллистических ракет от КНДР",... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T01:36
2024-01-12T01:51
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госдепартамент США ввел санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц РФ за якобы "содействие в передаче Москве баллистических ракет от КНДР", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Перечень лиц, попавших в санкционный список, в заявлении не приводится.Шеф госдепартамента подчеркнул, что США продолжат "внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это оружие", а также задействуют любые доступные инструменты для выявления "причастных"."Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия", - подчеркнул Блинкен.Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
https://ria.ru/20240111/aktivy-1920733266.html
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, энтони блинкен
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Энтони Блинкен
США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России

Блинкен: США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госдепартамент США ввел санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц РФ за якобы "содействие в передаче Москве баллистических ракет от КНДР", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Перечень лиц, попавших в санкционный список, в заявлении не приводится.
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В Совфеде рассказали, как Россия ответит Западу на конфискацию активов
Вчера, 14:36
Шеф госдепартамента подчеркнул, что США продолжат "внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это оружие", а также задействуют любые доступные инструменты для выявления "причастных".
"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия", - подчеркнул Блинкен.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
ЕС ввел санкции против компании "Алроса"
3 января, 12:06
 
СШАРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииЭнтони Блинкен
 
 
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