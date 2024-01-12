https://ria.ru/20240112/sanktsii-1920835802.html

США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России

США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России - РИА Новости, 12.01.2024

США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России

Госдепартамент США ввел санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц РФ за якобы "содействие в передаче Москве баллистических ракет от КНДР",... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T01:36

2024-01-12T01:36

2024-01-12T01:51

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россия

в мире

санкции в отношении россии

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госдепартамент США ввел санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц РФ за якобы "содействие в передаче Москве баллистических ракет от КНДР", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Перечень лиц, попавших в санкционный список, в заявлении не приводится.Шеф госдепартамента подчеркнул, что США продолжат "внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это оружие", а также задействуют любые доступные инструменты для выявления "причастных"."Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия", - подчеркнул Блинкен.Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240111/aktivy-1920733266.html

https://ria.ru/20240103/sanktsii-1919562238.html

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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, энтони блинкен