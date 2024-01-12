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Эксперт назвал присуждение Санду премии за европейские ценности насмешкой - РИА Новости, 12.01.2024
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13:56 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/sandu-1920928147.html
Эксперт назвал присуждение Санду премии за европейские ценности насмешкой
Эксперт назвал присуждение Санду премии за европейские ценности насмешкой - РИА Новости, 12.01.2024
Эксперт назвал присуждение Санду премии за европейские ценности насмешкой
Присуждение премии президенту Молдавии Майи Санду за европейские ценности выглядит насмешкой над молдавским народом, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:56
2024-01-12T13:56
в мире
молдавия
россия
тимишоара
дмитрий песков
майя санду
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Присуждение премии президенту Молдавии Майи Санду за европейские ценности выглядит насмешкой над молдавским народом, такое мнение высказал РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Патрия - Родина" Александр Танасий. Ранее пресс-служба администрации президента Молдавии сообщила, что Санду 12 января отправится в Румынию, чтобы получить премию "Тимишоара за европейские ценности", учрежденную мэрией города Тимишоара. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. Премия, которой наградят Санду, была учреждена властями города Тимишоара в 2023 году. По данным учредителей, награда присуждается международно признанным личностям, которые "решительно, смело и креативно продвигают или защищают европейские ценности внутри и за пределами Европейского союза". Санду стала первым лауреатом этой премии. "Санду неоднократно хвасталась своей приверженностью европейским ценностям, таким как демократия, верховенство закона, уважение к правам человека, свобода слова. Однако ее действия на посту президента Молдавии свидетельствуют об обратном. За ее правление были закрыты оппозиционные телеканалы, введены ограничения на деятельность СМИ, а независимая журналистика стала предметом преследований. Присуждение ей премии за европейские ценности выглядит как насмешка над молдавским народом и его борьбой за демократию и свободу прессы. Премия в 30 тысяч евро отсылает к библейским 30 серебряникам. Неужели Санду предает Молдавию ради евроинтеграции или ради ликвидации страны? Это тревожный вопрос, который должна задать общественность в такой критический момент в истории страны", - сказал эксперт. Собеседник агентства скептически отнесся к провозглашению Санду курса на европейскую интеграцию, отметив, что для президента страны этот лозунг является банальной политической ширмой. "Молдавская "евроинтеграция" – не более чем пиар-проект действующего руководства ЕС в условиях экономического кризиса, внутренних противоречий и нерешенных проблем в самом Евросоюзе. В таких условиях ЕС не станет помогать Молдавии жить по-европейски. Власти делают большую ошибку, не прислушиваясь к мнению жителей страны. Население Молдавии в подавляющем большинстве испытывает негативное отношение к русофобской политике правящей партии. Особенно остро эту политику воспринимают жители Гагаузии и Приднестровья, а также молдавская диаспора в странах СНГ. Даже на минувших местных выборах жители Молдавии отдали свои голоса пророссийским и проевразийским партиям и политическим лидерам. Это объясняется тем, что на уровне простых граждан связь с Россией не была разорвана. Культура Молдавии тесно переплетена с русской культурой, поэтому разделить их практически невозможно", - считает Танасий. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920888921.html
https://ria.ru/20240110/moldaviya-1920540595.html
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в мире, молдавия, россия, тимишоара, дмитрий песков, майя санду, евросоюз, снг
В мире, Молдавия, Россия, Тимишоара, Дмитрий Песков, Майя Санду, Евросоюз, СНГ
Эксперт назвал присуждение Санду премии за европейские ценности насмешкой

Эксперт Танасий назвал присуждение Санду премии насмешкой над народом

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Присуждение премии президенту Молдавии Майи Санду за европейские ценности выглядит насмешкой над молдавским народом, такое мнение высказал РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Патрия - Родина" Александр Танасий.
Ранее пресс-служба администрации президента Молдавии сообщила, что Санду 12 января отправится в Румынию, чтобы получить премию "Тимишоара за европейские ценности", учрежденную мэрией города Тимишоара. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. Премия, которой наградят Санду, была учреждена властями города Тимишоара в 2023 году. По данным учредителей, награда присуждается международно признанным личностям, которые "решительно, смело и креативно продвигают или защищают европейские ценности внутри и за пределами Европейского союза". Санду стала первым лауреатом этой премии.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества в городе Бульбоаке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Все хорошее в прошлом". Почему Молдавия ввела санкции против России
5 декабря 2023, 08:00
"Санду неоднократно хвасталась своей приверженностью европейским ценностям, таким как демократия, верховенство закона, уважение к правам человека, свобода слова. Однако ее действия на посту президента Молдавии свидетельствуют об обратном. За ее правление были закрыты оппозиционные телеканалы, введены ограничения на деятельность СМИ, а независимая журналистика стала предметом преследований. Присуждение ей премии за европейские ценности выглядит как насмешка над молдавским народом и его борьбой за демократию и свободу прессы. Премия в 30 тысяч евро отсылает к библейским 30 серебряникам. Неужели Санду предает Молдавию ради евроинтеграции или ради ликвидации страны? Это тревожный вопрос, который должна задать общественность в такой критический момент в истории страны", - сказал эксперт.
Собеседник агентства скептически отнесся к провозглашению Санду курса на европейскую интеграцию, отметив, что для президента страны этот лозунг является банальной политической ширмой.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Оппозиция в Молдавии потребовала отставки главы Минздрава
Вчера, 11:31
"Молдавская "евроинтеграция" – не более чем пиар-проект действующего руководства ЕС в условиях экономического кризиса, внутренних противоречий и нерешенных проблем в самом Евросоюзе. В таких условиях ЕС не станет помогать Молдавии жить по-европейски. Власти делают большую ошибку, не прислушиваясь к мнению жителей страны. Население Молдавии в подавляющем большинстве испытывает негативное отношение к русофобской политике правящей партии. Особенно остро эту политику воспринимают жители Гагаузии и Приднестровья, а также молдавская диаспора в странах СНГ. Даже на минувших местных выборах жители Молдавии отдали свои голоса пророссийским и проевразийским партиям и политическим лидерам. Это объясняется тем, что на уровне простых граждан связь с Россией не была разорвана. Культура Молдавии тесно переплетена с русской культурой, поэтому разделить их практически невозможно", - считает Танасий.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Оппозиция в Молдавии раскритиковала референдум Санду по вступлению в ЕС
10 января, 15:35
 
В миреМолдавияРоссияТимишоараДмитрий ПесковМайя СандуЕвросоюзСНГ
 
 
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