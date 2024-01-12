Эксперт назвал присуждение Санду премии за европейские ценности насмешкой
Эксперт Танасий назвал присуждение Санду премии насмешкой над народом
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Присуждение премии президенту Молдавии Майи Санду за европейские ценности выглядит насмешкой над молдавским народом, такое мнение высказал РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Патрия - Родина" Александр Танасий.
Ранее пресс-служба администрации президента Молдавии сообщила, что Санду 12 января отправится в Румынию, чтобы получить премию "Тимишоара за европейские ценности", учрежденную мэрией города Тимишоара. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. Премия, которой наградят Санду, была учреждена властями города Тимишоара в 2023 году. По данным учредителей, награда присуждается международно признанным личностям, которые "решительно, смело и креативно продвигают или защищают европейские ценности внутри и за пределами Европейского союза". Санду стала первым лауреатом этой премии.
"Санду неоднократно хвасталась своей приверженностью европейским ценностям, таким как демократия, верховенство закона, уважение к правам человека, свобода слова. Однако ее действия на посту президента Молдавии свидетельствуют об обратном. За ее правление были закрыты оппозиционные телеканалы, введены ограничения на деятельность СМИ, а независимая журналистика стала предметом преследований. Присуждение ей премии за европейские ценности выглядит как насмешка над молдавским народом и его борьбой за демократию и свободу прессы. Премия в 30 тысяч евро отсылает к библейским 30 серебряникам. Неужели Санду предает Молдавию ради евроинтеграции или ради ликвидации страны? Это тревожный вопрос, который должна задать общественность в такой критический момент в истории страны", - сказал эксперт.
Собеседник агентства скептически отнесся к провозглашению Санду курса на европейскую интеграцию, отметив, что для президента страны этот лозунг является банальной политической ширмой.
"Молдавская "евроинтеграция" – не более чем пиар-проект действующего руководства ЕС в условиях экономического кризиса, внутренних противоречий и нерешенных проблем в самом Евросоюзе. В таких условиях ЕС не станет помогать Молдавии жить по-европейски. Власти делают большую ошибку, не прислушиваясь к мнению жителей страны. Население Молдавии в подавляющем большинстве испытывает негативное отношение к русофобской политике правящей партии. Особенно остро эту политику воспринимают жители Гагаузии и Приднестровья, а также молдавская диаспора в странах СНГ. Даже на минувших местных выборах жители Молдавии отдали свои голоса пророссийским и проевразийским партиям и политическим лидерам. Это объясняется тем, что на уровне простых граждан связь с Россией не была разорвана. Культура Молдавии тесно переплетена с русской культурой, поэтому разделить их практически невозможно", - считает Танасий.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.