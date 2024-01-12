Идеологией президента Молдавии стали милитаризм и диктатура, заявил эксперт
Тулянцев: идеологией президента Молдавии Санду стали милитаризм и диктатура
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Ядром государственной идеологии правящего в Молдавии большинства и президента Майи Санду становятся диктатура, тоталитаризм и милитаризм, такое мнение высказал РИА Новости лидер Общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.
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"Нет никакой евроинтеграции в Молдавии. Санду пытается создать у европейцев иллюзию всенародной поддержки власти и в преддверии президентских выборов. И визит в Румынию связан с началом избирательной кампании. О каких европейских ценностях может идти речь, когда в стране запрещают оппозиционные телеканалы, когда оппозиция преследуется только за то, что не разделяет взгляды Санду и (правящей - ред.) партии PAS? Диктатура, тоталитаризм и милитаризм, а не евроинтеграция становятся ядром государственной идеологии правящего в Молдавии большинства", - сказал Тулянцев.
Собеседник агентства отметил, что в самой Румынии часто звучит критика относительно действий президента Молдавии.
"Кстати, в Румынии на провластных каналах разносят в пух и прах Майю Санду и правящий режим в Молдове, называя их попрошайками. Вот, видать, и выпросила - пару десятков тысяч евро и "медальку". На большее вряд ли эта власть может рассчитывать. Судя по риторике официального Бухареста, в евроинтеграционные устремления правящей власти никто не верит. Поэтому территорию с такими откровенными глупцами у власти можно только поглотить", - считает Тулянцев.
Премия, которую получила Санду, была учреждена властями города Тимишоара в 2023 году. Награда присуждается международно признанным личностям, которые "решительно, смело и креативно продвигают или защищают европейские ценности внутри и за пределами Европейского союза". Санду стала первым лауреатом этой премии.