https://ria.ru/20240112/sandu-1920900314.html

Идеологией президента Молдавии стали милитаризм и диктатура, заявил эксперт

Идеологией президента Молдавии стали милитаризм и диктатура, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024

Идеологией президента Молдавии стали милитаризм и диктатура, заявил эксперт

Ядром государственной идеологии правящего в Молдавии большинства и президента Майи Санду становятся диктатура, тоталитаризм и милитаризм, такое мнение высказал... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:22

2024-01-12T12:22

2024-01-12T12:22

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майя санду

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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Ядром государственной идеологии правящего в Молдавии большинства и президента Майи Санду становятся диктатура, тоталитаризм и милитаризм, такое мнение высказал РИА Новости лидер Общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее пресс-служба администрации президента Молдавии сообщила, что Санду 12 января отправится в Румынию на вручение присужденной ей премии "Тимишоара за европейские ценности", которую учредила мэрия города Тимишоара. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. "Нет никакой евроинтеграции в Молдавии. Санду пытается создать у европейцев иллюзию всенародной поддержки власти и в преддверии президентских выборов. И визит в Румынию связан с началом избирательной кампании. О каких европейских ценностях может идти речь, когда в стране запрещают оппозиционные телеканалы, когда оппозиция преследуется только за то, что не разделяет взгляды Санду и (правящей - ред.) партии PAS? Диктатура, тоталитаризм и милитаризм, а не евроинтеграция становятся ядром государственной идеологии правящего в Молдавии большинства", - сказал Тулянцев. Собеседник агентства отметил, что в самой Румынии часто звучит критика относительно действий президента Молдавии. "Кстати, в Румынии на провластных каналах разносят в пух и прах Майю Санду и правящий режим в Молдове, называя их попрошайками. Вот, видать, и выпросила - пару десятков тысяч евро и "медальку". На большее вряд ли эта власть может рассчитывать. Судя по риторике официального Бухареста, в евроинтеграционные устремления правящей власти никто не верит. Поэтому территорию с такими откровенными глупцами у власти можно только поглотить", - считает Тулянцев. Премия, которую получила Санду, была учреждена властями города Тимишоара в 2023 году. Награда присуждается международно признанным личностям, которые "решительно, смело и креативно продвигают или защищают европейские ценности внутри и за пределами Европейского союза". Санду стала первым лауреатом этой премии.

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920888921.html

молдавия

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в мире, молдавия, румыния, тимишоара, майя санду