https://ria.ru/20240112/samolet-1920886482.html

Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ

Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ

Российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 против истребителей F-16 на Украине, пишет The National Interest. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:22

2024-01-12T11:22

2024-01-12T11:22

политика

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киев

москва

вооруженные силы рф

олимпийский комитет россии (окр)

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

f-16

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 против истребителей F-16 на Украине, пишет The National Interest."Теперь, когда Киев вскоре поднимет эти истребители в воздух, истинные возможности С-500 подтвердятся на практике, ведь Москва может отправить эти комплексы для усиления противовоздушной обороны", — говорится в материале.Как отмечает обозреватель, новая противовоздушная система была разработана для борьбы с истребителями пятого поколения, а ее ракеты способны преодолевать расстояние около 600 километров. В статье также указывают, что западные страны боялись договариваться отправлять самолеты F-16 из-за страха их уничтожения системами С-500.В 2022 году на церемонии в рамках форума "Армия-2022" сообщали, что Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240112/shok-1920868852.html

https://ria.ru/20240112/uzhas-1920861568.html

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политика, украина, киев, москва, вооруженные силы рф, олимпийский комитет россии (окр), с-500 (зенитный ракетный комплекс), f-16