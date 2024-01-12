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Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
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11:22 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/samolet-1920886482.html
Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ
Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ
Российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 против истребителей F-16 на Украине, пишет The National Interest. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:22
2024-01-12T11:22
политика
украина
киев
москва
вооруженные силы рф
олимпийский комитет россии (окр)
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
f-16
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 против истребителей F-16 на Украине, пишет The National Interest.&quot;Теперь, когда Киев вскоре поднимет эти истребители в воздух, истинные возможности С-500 подтвердятся на практике, ведь Москва может отправить эти комплексы для усиления противовоздушной обороны&quot;, — говорится в материале.Как отмечает обозреватель, новая противовоздушная система была разработана для борьбы с истребителями пятого поколения, а ее ракеты способны преодолевать расстояние около 600 километров. В статье также указывают, что западные страны боялись договариваться отправлять самолеты F-16 из-за страха их уничтожения системами С-500.В 2022 году на церемонии в рамках форума "Армия-2022" сообщали, что Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240112/shok-1920868852.html
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политика, украина, киев, москва, вооруженные силы рф, олимпийский комитет россии (окр), с-500 (зенитный ракетный комплекс), f-16
Политика, Украина, Киев, Москва, Вооруженные силы РФ, Олимпийский комитет России (ОКР), С-500 (зенитный ракетный комплекс), F-16
Стало известно, что ВС России применят против главного самолета ВСУ

NI: ВС России могут применить С-500 против истребителей F-16 на Украине

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over BodøИстребители F-16 Королевских ВВС Норвегии
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over Bodø
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 против истребителей F-16 на Украине, пишет The National Interest.
«

"Теперь, когда Киев вскоре поднимет эти истребители в воздух, истинные возможности С-500 подтвердятся на практике, ведь Москва может отправить эти комплексы для усиления противовоздушной обороны", — говорится в материале.

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Как отмечает обозреватель, новая противовоздушная система была разработана для борьбы с истребителями пятого поколения, а ее ракеты способны преодолевать расстояние около 600 километров. В статье также указывают, что западные страны боялись договариваться отправлять самолеты F-16 из-за страха их уничтожения системами С-500.
В 2022 году на церемонии в рамках форума "Армия-2022" сообщали, что Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаУкраинаКиевМоскваВооруженные силы РФОлимпийский комитет России (ОКР)С-500 (зенитный ракетный комплекс)F-16
 
 
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