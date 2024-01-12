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Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 12.01.2024 (обновлено: 03:18 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/samolet-1920839396.html
Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии
Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии - РИА Новости, 12.01.2024
Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии
США ни в коем случае не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II на Украину, потому что Россия обязательно их собьет и изучит, пояснил... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:09
2024-01-12T03:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
министерство обороны сша
f-35
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США ни в коем случае не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II на Украину, потому что Россия обязательно их собьет и изучит, пояснил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.&quot;F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. &lt;...&gt;. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России&quot;, — считает журналист.По мнению автора, в Штатах опасаются, что необученные украинские пилоты лишь увеличат потери современного самолета.Кроме того, F-35 окажется чрезвычайно дорогим истребителем для Киева. По данным обозревателя, один Lightning обходится покупателям почти в два раза дороже, чем один F-16 четвертого поколения. Программа по производству нового истребителя обошлась Пентагону в 1,7 триллиона долларов и считается самой дорогой оружейной программой в истории человечества."Американские налогоплательщики, уставшие третий год финансировать другое государство, вряд ли поддержат передачу самолета за сто миллионов долларов, вышедшего из военной программы за 1,7 триллиона долларов", — отметил Касс.Ранее опрошенные РИА Новости американские эксперты рассказали, что F-35 значительно уступает другим истребителям пятого поколения — российскому Су-57, китайским J-20 и J-31. Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски считает, что самолет нужен только оборонным компаниям, которые получают огромные контракты на его производство, модернизацию и ремонт.
https://ria.ru/20231213/ssha-1915494102.html
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в мире, россия, сша, украина, министерство обороны сша, f-35, f-16, су-57
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Министерство обороны США, F-35, F-16, Су-57
Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии

NI: США ни за что не отправят Украине истребители F-35

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкАмериканский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Американский истребитель F-35 . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США ни в коем случае не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II на Украину, потому что Россия обязательно их собьет и изучит, пояснил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.
«

"F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. <...>. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России", — считает журналист.

По мнению автора, в Штатах опасаются, что необученные украинские пилоты лишь увеличат потери современного самолета.
Кроме того, F-35 окажется чрезвычайно дорогим истребителем для Киева. По данным обозревателя, один Lightning обходится покупателям почти в два раза дороже, чем один F-16 четвертого поколения. Программа по производству нового истребителя обошлась Пентагону в 1,7 триллиона долларов и считается самой дорогой оружейной программой в истории человечества.
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"Американские налогоплательщики, уставшие третий год финансировать другое государство, вряд ли поддержат передачу самолета за сто миллионов долларов, вышедшего из военной программы за 1,7 триллиона долларов", — отметил Касс.
Ранее опрошенные РИА Новости американские эксперты рассказали, что F-35 значительно уступает другим истребителям пятого поколения — российскому Су-57, китайским J-20 и J-31. Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски считает, что самолет нужен только оборонным компаниям, которые получают огромные контракты на его производство, модернизацию и ремонт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаМинистерство обороны СШАF-35F-16Су-57
 
 
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