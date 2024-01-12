https://ria.ru/20240112/samolet-1920839396.html

Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии

Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии - РИА Новости, 12.01.2024

Боимся русских. В США сделали неожиданное признание о своем "лучшем" оружии

США ни в коем случае не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II на Украину, потому что Россия обязательно их собьет и изучит, пояснил... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:09

2024-01-12T03:09

2024-01-12T03:18

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США ни в коем случае не отправят истребители пятого поколения F-35 Lightning II на Украину, потому что Россия обязательно их собьет и изучит, пояснил обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс."F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя. <...>. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России", — считает журналист.По мнению автора, в Штатах опасаются, что необученные украинские пилоты лишь увеличат потери современного самолета.Кроме того, F-35 окажется чрезвычайно дорогим истребителем для Киева. По данным обозревателя, один Lightning обходится покупателям почти в два раза дороже, чем один F-16 четвертого поколения. Программа по производству нового истребителя обошлась Пентагону в 1,7 триллиона долларов и считается самой дорогой оружейной программой в истории человечества."Американские налогоплательщики, уставшие третий год финансировать другое государство, вряд ли поддержат передачу самолета за сто миллионов долларов, вышедшего из военной программы за 1,7 триллиона долларов", — отметил Касс.Ранее опрошенные РИА Новости американские эксперты рассказали, что F-35 значительно уступает другим истребителям пятого поколения — российскому Су-57, китайским J-20 и J-31. Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски считает, что самолет нужен только оборонным компаниям, которые получают огромные контракты на его производство, модернизацию и ремонт.

https://ria.ru/20231213/ssha-1915494102.html

https://ria.ru/20240102/oruzhie-1919507485.html

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в мире, россия, сша, украина, министерство обороны сша, f-35, f-16, су-57