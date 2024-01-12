Рейтинг@Mail.ru
РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 12.01.2024 (обновлено: 11:29 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/rzhd-1920888201.html
РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз
РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз - РИА Новости, 12.01.2024
РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз
РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит", следует из сообщения компании. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:28
2024-01-12T11:29
ржд
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920887980_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_d9610101efa1a6f207ad96d8fa93351c.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит", следует из сообщения компании. Речь идет о грузовом магистральном электровозе 3ЭС8. Его выпускает завод "Уральские локомотивы" группы "Синара – транспортные машины". Группа отмечала, что грузоподъемность "Малахита" на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Он может вести поезда массой свыше 7 тысяч тонн и длиной до километра в условиях горного рельефа и сложного климата. "В первый рейс вышел грузовой электровоз 3ЭС8 "Малахит". Он доставил состав из 77 вагонов весом 7018 тонн со станции Бабаево (Вологодская обл.) на станцию Лужская (Ленинградская обл.)", - говорится в сообщении РЖД в пятницу. Все основные компоненты электровоза, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России. Новая машина оснащена системами автоведения, диагностики и безопасности движения. Они в автоматическом режиме передают информацию о своём техническом состоянии. Оборудован 3ЭС8 несущим кузовом. Он создан в виде цельной бескаркасной конструкции. Такое решение обеспечивает максимальную защиту локомотивной бригады во время столкновения. "Рассчитываем, что "Малахит" сможет вести поезда массой 7,1 тысячи тонн на сложных горных участках Транссиба и 9 тысяч тонн – в европейской части страны", - добавляют РЖД.
https://ria.ru/20240111/rzhd-1920671342.html
https://ria.ru/20240108/gd-1920118144.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920887980_49:0:709:495_1920x0_80_0_0_1c91ff3bf8465989223479ab4dde45eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, технологии, россия
РЖД, Технологии, Россия
РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз

РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит"

© Фото : ОАО "РЖД"Грузовой электровоз "Малахит"
Грузовой электровоз Малахит - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : ОАО "РЖД"
Грузовой электровоз "Малахит"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит", следует из сообщения компании.
Речь идет о грузовом магистральном электровозе 3ЭС8. Его выпускает завод "Уральские локомотивы" группы "Синара – транспортные машины". Группа отмечала, что грузоподъемность "Малахита" на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Он может вести поезда массой свыше 7 тысяч тонн и длиной до километра в условиях горного рельефа и сложного климата.
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин назвал генеральную задачу РЖД
Вчера, 10:23
"В первый рейс вышел грузовой электровоз 3ЭС8 "Малахит". Он доставил состав из 77 вагонов весом 7018 тонн со станции Бабаево (Вологодская обл.) на станцию Лужская (Ленинградская обл.)", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
Все основные компоненты электровоза, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России. Новая машина оснащена системами автоведения, диагностики и безопасности движения. Они в автоматическом режиме передают информацию о своём техническом состоянии.
Оборудован 3ЭС8 несущим кузовом. Он создан в виде цельной бескаркасной конструкции. Такое решение обеспечивает максимальную защиту локомотивной бригады во время столкновения.
"Рассчитываем, что "Малахит" сможет вести поезда массой 7,1 тысячи тонн на сложных горных участках Транссиба и 9 тысяч тонн – в европейской части страны", - добавляют РЖД.
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
В Госдуме предложили запустить поезда-клиники по мексиканской модели
8 января, 08:33
 
РЖДТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала