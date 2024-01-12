РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз
РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит", следует из сообщения компании.
Речь идет о грузовом магистральном электровозе 3ЭС8. Его выпускает завод "Уральские локомотивы" группы "Синара – транспортные машины". Группа отмечала, что грузоподъемность "Малахита" на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Он может вести поезда массой свыше 7 тысяч тонн и длиной до километра в условиях горного рельефа и сложного климата.
"В первый рейс вышел грузовой электровоз 3ЭС8 "Малахит". Он доставил состав из 77 вагонов весом 7018 тонн со станции Бабаево (Вологодская обл.) на станцию Лужская (Ленинградская обл.)", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
Все основные компоненты электровоза, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России. Новая машина оснащена системами автоведения, диагностики и безопасности движения. Они в автоматическом режиме передают информацию о своём техническом состоянии.
Оборудован 3ЭС8 несущим кузовом. Он создан в виде цельной бескаркасной конструкции. Такое решение обеспечивает максимальную защиту локомотивной бригады во время столкновения.
"Рассчитываем, что "Малахит" сможет вести поезда массой 7,1 тысячи тонн на сложных горных участках Транссиба и 9 тысяч тонн – в европейской части страны", - добавляют РЖД.