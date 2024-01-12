https://ria.ru/20240112/rzhd-1920888201.html

РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз

РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз - РИА Новости, 12.01.2024

РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз

РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит", следует из сообщения компании. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:28

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД начали эксплуатировать новый мощный грузовой электровоз "Малахит", следует из сообщения компании. Речь идет о грузовом магистральном электровозе 3ЭС8. Его выпускает завод "Уральские локомотивы" группы "Синара – транспортные машины". Группа отмечала, что грузоподъемность "Малахита" на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Он может вести поезда массой свыше 7 тысяч тонн и длиной до километра в условиях горного рельефа и сложного климата. "В первый рейс вышел грузовой электровоз 3ЭС8 "Малахит". Он доставил состав из 77 вагонов весом 7018 тонн со станции Бабаево (Вологодская обл.) на станцию Лужская (Ленинградская обл.)", - говорится в сообщении РЖД в пятницу. Все основные компоненты электровоза, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России. Новая машина оснащена системами автоведения, диагностики и безопасности движения. Они в автоматическом режиме передают информацию о своём техническом состоянии. Оборудован 3ЭС8 несущим кузовом. Он создан в виде цельной бескаркасной конструкции. Такое решение обеспечивает максимальную защиту локомотивной бригады во время столкновения. "Рассчитываем, что "Малахит" сможет вести поезда массой 7,1 тысячи тонн на сложных горных участках Транссиба и 9 тысяч тонн – в европейской части страны", - добавляют РЖД.

https://ria.ru/20240111/rzhd-1920671342.html

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