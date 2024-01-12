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Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли - РИА Новости, 12.01.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:03 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/rybaki-1920953171.html
Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли
Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли - РИА Новости, 12.01.2024
Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли
Рыбаки, дрейфовавшие на Байкале на двух оторвавшихся льдинах в Кабанском районе Бурятии, спасены, сообщается в Telegram-канале МЧС Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:03
2024-01-12T15:03
хорошие новости
происшествия
байкал
кабанский район
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 12 янв – РИА Новости. Рыбаки, дрейфовавшие на Байкале на двух оторвавшихся льдинах в Кабанском районе Бурятии, спасены, сообщается в Telegram-канале МЧС Иркутской области. Ранее сообщалось, что семеро человек дрейфуют на двух оторвавшихся льдинах по Байкалу: пятеро в районе Выдрино Кабанского района Бурятии, двое - вблизи Танхоя. К спасательной операции были привлечены спасатели как с иркутской, так и с бурятской стороны. "На Танхое льдину с двумя, к счастью, прибило к берегу, они самостоятельно сошли на него - помощь не потребовалась. Во втором случае байкальские спасатели МЧС России добрались до группы из пяти человек, дрейфующих в районе Выдрино", - говорится в сообщении. Двоих из них спасатели эвакуировали на берег, трое от эвакуации отказались, пояснив, что не бросят несколько мотособак на льду. "Позже их забрали знакомые на "Хивусе", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240110/olen-1920430850.html
байкал
кабанский район
иркутская область
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происшествия, байкал, кабанский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Байкал, Кабанский район, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли

Рыбаков, дрейфовавших на Байкале на двух оторвавшихся льдинах, спасли

© Фото : МЧС Республики Бурятия/TelegramСотрудники МЧС Республики Бурятия
Сотрудники МЧС Республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : МЧС Республики Бурятия/Telegram
Сотрудники МЧС Республики Бурятия. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 12 янв – РИА Новости. Рыбаки, дрейфовавшие на Байкале на двух оторвавшихся льдинах в Кабанском районе Бурятии, спасены, сообщается в Telegram-канале МЧС Иркутской области.
Ранее сообщалось, что семеро человек дрейфуют на двух оторвавшихся льдинах по Байкалу: пятеро в районе Выдрино Кабанского района Бурятии, двое - вблизи Танхоя. К спасательной операции были привлечены спасатели как с иркутской, так и с бурятской стороны.
«
"На Танхое льдину с двумя, к счастью, прибило к берегу, они самостоятельно сошли на него - помощь не потребовалась. Во втором случае байкальские спасатели МЧС России добрались до группы из пяти человек, дрейфующих в районе Выдрино", - говорится в сообщении.
Двоих из них спасатели эвакуировали на берег, трое от эвакуации отказались, пояснив, что не бросят несколько мотособак на льду. "Позже их забрали знакомые на "Хивусе", - подчеркнули в ведомстве.
Северный олень, спасенный сотрудниками Бурприроднадзора в Бурятии
В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале
10 января, 08:43
 
Хорошие новостиПроисшествияБайкалКабанский районИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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