https://ria.ru/20240112/rybaki-1920953171.html

Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли

Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли - РИА Новости, 12.01.2024

Рыбаков, дрейфовавших на льдине по Байкалу, спасли

Рыбаки, дрейфовавшие на Байкале на двух оторвавшихся льдинах в Кабанском районе Бурятии, спасены, сообщается в Telegram-канале МЧС Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:03

2024-01-12T15:03

2024-01-12T15:03

хорошие новости

происшествия

байкал

кабанский район

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 12 янв – РИА Новости. Рыбаки, дрейфовавшие на Байкале на двух оторвавшихся льдинах в Кабанском районе Бурятии, спасены, сообщается в Telegram-канале МЧС Иркутской области. Ранее сообщалось, что семеро человек дрейфуют на двух оторвавшихся льдинах по Байкалу: пятеро в районе Выдрино Кабанского района Бурятии, двое - вблизи Танхоя. К спасательной операции были привлечены спасатели как с иркутской, так и с бурятской стороны. "На Танхое льдину с двумя, к счастью, прибило к берегу, они самостоятельно сошли на него - помощь не потребовалась. Во втором случае байкальские спасатели МЧС России добрались до группы из пяти человек, дрейфующих в районе Выдрино", - говорится в сообщении. Двоих из них спасатели эвакуировали на берег, трое от эвакуации отказались, пояснив, что не бросят несколько мотособак на льду. "Позже их забрали знакомые на "Хивусе", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240110/olen-1920430850.html

байкал

кабанский район

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происшествия, байкал, кабанский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)