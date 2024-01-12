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На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник - РИА Новости, 12.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:02 12.01.2024 (обновлено: 15:09 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/rushnik-1920952529.html
На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник
На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник - РИА Новости, 12.01.2024
На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник
Брянская область встретила гостей в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве славянским хороводом и 52-метровым рушником ручной работы,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:02
2024-01-12T15:09
выставка-форум "россия"
общество
брянская область
москва
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Брянская область встретила гостей в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве славянским хороводом и 52-метровым рушником ручной работы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Гостей встречает Брянский край! Славянским хороводом и уникальным 52-метровым рушником! Мы бережно храним традиции наших предков, и этот рушник – рукотворный символ единства братских народов", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что рушник состоит из сшитых между собой уникальных полотен-рушников с самобытной традиционной вышивкой. Изделие создали мастерицы-вышивальщицы из 31 муниципального образования Брянской области десять лет назад, в год 1025-летия крещения Киевской Руси. Богомаз отметил, что впервые уникальное полотно развернули на сцене международного фестиваля "Славянское единство - 2013" в поселке Климово, у границы трех славянских государств – России, Украины и Белоруссии. В пресс-службе правительства области добавили, что на рушнике представлены все муниципальные образования Брянщины. В международной выставке-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве участвуют 89 регионов страны, они знакомят посетителей со своими достижениями, каждому субъекту РФ в программе выставки посвящен день. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.
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общество, брянская область, москва, россия, александр богомаз
Выставка-форум "Россия", Общество, Брянская область, Москва, Россия, Александр Богомаз
На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник

Брянский 52-метровый вышитый рушник развернули на выставке "Россия" на ВДНХ

© Фото : AV БогомаZ/Telegram52-метровый рушник ручной работы во время проведения дня региона Брянской области на выставке-форуме "Россия"
52-метровый рушник ручной работы во время проведения дня региона Брянской области на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
52-метровый рушник ручной работы во время проведения дня региона Брянской области на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Брянская область встретила гостей в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве славянским хороводом и 52-метровым рушником ручной работы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«
"Гостей встречает Брянский край! Славянским хороводом и уникальным 52-метровым рушником! Мы бережно храним традиции наших предков, и этот рушник – рукотворный символ единства братских народов", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН
11 января, 15:14
Глава региона рассказал, что рушник состоит из сшитых между собой уникальных полотен-рушников с самобытной традиционной вышивкой. Изделие создали мастерицы-вышивальщицы из 31 муниципального образования Брянской области десять лет назад, в год 1025-летия крещения Киевской Руси. Богомаз отметил, что впервые уникальное полотно развернули на сцене международного фестиваля "Славянское единство - 2013" в поселке Климово, у границы трех славянских государств – России, Украины и Белоруссии.
В пресс-службе правительства области добавили, что на рушнике представлены все муниципальные образования Брянщины.
В международной выставке-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве участвуют 89 регионов страны, они знакомят посетителей со своими достижениями, каждому субъекту РФ в программе выставки посвящен день. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
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Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

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В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

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Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

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Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

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"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

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Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

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7 из 16
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Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

Работа выставки Россия

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
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Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

Презентация музейных экспозиций Сказочный край Снегурочки совместно с Российским обществом Знание

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

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Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоБрянская областьМоскваРоссияАлександр Богомаз
 
 
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