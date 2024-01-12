https://ria.ru/20240112/rushnik-1920952529.html

На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник

На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник - РИА Новости, 12.01.2024

На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник

Брянская область встретила гостей в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве славянским хороводом и 52-метровым рушником ручной работы,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:02

2024-01-12T15:02

2024-01-12T15:09

выставка-форум "россия"

общество

брянская область

москва

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920954864_0:69:1120:698_1920x0_80_0_0_74fec0069515d711bf64059a7d0f21d7.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Брянская область встретила гостей в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве славянским хороводом и 52-метровым рушником ручной работы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Гостей встречает Брянский край! Славянским хороводом и уникальным 52-метровым рушником! Мы бережно храним традиции наших предков, и этот рушник – рукотворный символ единства братских народов", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что рушник состоит из сшитых между собой уникальных полотен-рушников с самобытной традиционной вышивкой. Изделие создали мастерицы-вышивальщицы из 31 муниципального образования Брянской области десять лет назад, в год 1025-летия крещения Киевской Руси. Богомаз отметил, что впервые уникальное полотно развернули на сцене международного фестиваля "Славянское единство - 2013" в поселке Климово, у границы трех славянских государств – России, Украины и Белоруссии. В пресс-службе правительства области добавили, что на рушнике представлены все муниципальные образования Брянщины. В международной выставке-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве участвуют 89 регионов страны, они знакомят посетителей со своими достижениями, каждому субъекту РФ в программе выставки посвящен день. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20240111/zyuganov-1920743493.html

брянская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, брянская область, москва, россия, александр богомаз