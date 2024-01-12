На выставке "Россия" развернули брянский 52-метровый вышитый рушник

Брянский 52-метровый вышитый рушник развернули на выставке "Россия" на ВДНХ
Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.
Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.
Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.
Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.
В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.
В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.
Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.
Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.
Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.
Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.
"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.
"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.
Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.
Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.
Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.
Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.
Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".
Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".
Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.
Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.
Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.
Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.
Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".
Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".
Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".
Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".
Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.
Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.
В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".
В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".
Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.
Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.
В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.
Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.
Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.
"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.
Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.
Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.
Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".
Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.
Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.
Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".
Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".
Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.
В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".