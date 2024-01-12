https://ria.ru/20240112/rubka-1920849046.html

Абрамченко рассказала о снижении объема незаконной рубки лесов

Абрамченко рассказала о снижении объема незаконной рубки лесов - РИА Новости, 12.01.2024

Абрамченко рассказала о снижении объема незаконной рубки лесов

Объем незаконной рубки леса в 2023 году в России снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T06:09

2024-01-12T06:09

2024-01-12T06:09

экономика

россия

иркутская область

забайкальский край

виктория абрамченко

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Объем незаконной рубки леса в 2023 году в России снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "По итогам 2023 года снижение незаконной рубки на 16% по сравнению с предыдущим", - сказала Абрамченко. По ее словам, есть регионы, где положительная динамика особенно ощутима. "Например, Иркутская область. Там за 5 лет (с 2019 года) объем незаконной заготовки древесины снизился в 16 раз, в Забайкальском крае – в 3 раза, в том числе благодаря цифровизации лесного комплекса, когда мы связали всю цепочку движения древесины в единой системе", - отметила вице-премьер. В августе прошлого года Абрамченко сообщала, что объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года. На тот момент в информационной системе ЛесЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней) было зарегистрировано более 289 тысяч пользователей, сформировано 12 миллионов электронных сопроводительных документов на более чем 543 миллиона кубических метров древесины. С 1 января 2022 года ЛесЕГАИС позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможно проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов.

https://ria.ru/20240111/tekhnologii-1920657085.html

россия

иркутская область

забайкальский край

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экономика, россия, иркутская область, забайкальский край, виктория абрамченко