https://ria.ru/20240112/rubinshteyn-1920867853.html
Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации
Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации - РИА Новости, 12.01.2024
Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации
Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн продолжает оставаться в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:18
2024-01-12T10:18
2024-01-12T10:29
происшествия
лев рубинштейн
москва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн продолжает оставаться в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского."Находится в реанимации, в экстренной. Состояние крайне тяжелое", - сообщили в медучреждении.Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лев рубинштейн, москва
Происшествия, Лев Рубинштейн, Москва
Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации
Поэт Лев Рубинштейн после ДТП остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн продолжает оставаться в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского.
"Находится в реанимации, в экстренной. Состояние крайне тяжелое", - сообщили в медучреждении.
Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн