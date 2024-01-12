https://ria.ru/20240112/rubinshteyn-1920867853.html

Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации

Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации - РИА Новости, 12.01.2024

Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн продолжает оставаться в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:18

2024-01-12T10:18

2024-01-12T10:29

происшествия

лев рубинштейн

москва

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн продолжает оставаться в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского."Находится в реанимации, в экстренной. Состояние крайне тяжелое", - сообщили в медучреждении.Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, лев рубинштейн, москва