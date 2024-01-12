https://ria.ru/20240112/rost-1920846149.html

Абрамченко рассказала про рост производства сельхозпродукции в 2023 году

Абрамченко рассказала про рост производства сельхозпродукции в 2023 году - РИА Новости, 12.01.2024

Абрамченко рассказала про рост производства сельхозпродукции в 2023 году

Россия в 2023 году увеличила объем производства сельхозпродукции предварительно на 2%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:27

2024-01-12T05:27

2024-01-12T05:27

экономика

россия

виктория абрамченко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила объем производства сельхозпродукции предварительно на 2%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "По сельхозпроизводству и основным подотраслям завершаем год с очень хорошей динамикой. По предварительным оценкам, сельхозпроизводство в 2023 году может вырасти на 2%", - сообщила Абрамченко. Согласно данным Росстата, в фактически действовавших ценах в 2022 году в РФ было произведено сельхозпродукции на 8,563 триллиона рублей, в том числе на 4,946 триллиона рублей - растениеводческой продукции и на 3,618 триллиона - животноводческой. В структуре выпуска 60,1% пришлось на сельхозорганизации, 24,1% - на хозяйства населения и 15,8% - на крестьянские (фермерские) хозяйства.

https://ria.ru/20240112/semena-1920844241.html

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экономика, россия, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат)