https://ria.ru/20240112/rosaviatsiya-1920915139.html

Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом

Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом - РИА Новости, 12.01.2024

Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом

Росавиация из-за событий в Йемене запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:14

2024-01-12T13:14

2024-01-12T14:29

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

йемен

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Росавиация из-за событий в Йемене запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний, сообщило ведомство.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем."Об использовании воздушного пространства Йемена российскими авиакомпаниями. В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов, Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что запрет действует до особого указания.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920890351.html

йемен

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), йемен, россия