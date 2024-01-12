https://ria.ru/20240112/rosaviatsiya-1920915139.html
Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом
Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом - РИА Новости, 12.01.2024
Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом
Росавиация из-за событий в Йемене запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:14
2024-01-12T13:14
2024-01-12T14:29
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
йемен
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Росавиация из-за событий в Йемене запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов российских авиакомпаний, сообщило ведомство.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем."Об использовании воздушного пространства Йемена российскими авиакомпаниями. В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов, Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что запрет действует до особого указания.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920890351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), йемен, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Йемен, Россия
Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом
Росавиация запретила авиакомпаниям РФ использовать воздушное пространство Йемена