https://ria.ru/20240112/rkn-1920935391.html

Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров

Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров - РИА Новости, 12.01.2024

Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров

В России в прошлом году выявили 43 миллиона номеров абонентов с нарушениями в предоставлении данных, сообщили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:13

2024-01-12T14:13

2024-01-12T17:04

технологии

россия

мегафон

билайн

мтс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России в прошлом году выявили 43 миллиона номеров абонентов с нарушениями в предоставлении данных, сообщили в Роскомнадзоре."Всего выявлено 43 миллиона номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 миллионам номеров операторы уже внесли достоверные сведения", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что операторы передали данные в специальную информационную систему, в которой отслеживается соблюдение ими правил идентификации абонентов. Всего они предоставили сведения о 351,1 миллиона номеров — это весь объем их активной абонентской базы.Отмечается, что операторы связи продолжают совершенствовать верификацию и актуализировать абонентские базы данных. При этом с сентября по декабрь 2023 года они прекратили обслуживание более чем 600 тысяч номеров. В свою очередь, для пресечения распространения сим-карт без идентификации личности в прошлом и позапрошлом годах Роскомнадзор вместе с МВД изъяли более 78 тысяч серых сим-карт. В пресс-службе Tele2 пояснили РИА Новости, что сверке подлежат четыре вида данных: Ф. И. О., дата рождения, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В компании отметили, что оператор звонит клиенту для подтверждения сведений по разным причинам. В частности, речь идет о ситуациях, когда номер оформили на родственника, фамилия записана в регистрационной форме с ошибками или ее сменили ввиду замужества. Также информация может быть неполной, например, без указания отчества или года рождения.В свою очередь, в "Мегафоне" подчеркнули, что компания выполняет все требования регулятора и сообщает клиентам о необходимости актуализировать свои данные во избежание отключения услуг."Если данные клиента длительное время не актуализировались либо не прошли проверку в государственных информационных системах и номер был заблокирован, абонент все равно может подтвердить свои данные, и номер будет разблокирован", — добавили там. Как отметили в "Билайне", компания активно занималась идентификацией и блокировкой серых сим-карт еще до ужесточения контроля со стороны Роскомнадзора. По словам оператора, такие действия иногда воспринимаются как "потеря клиентов", однако на деле это помогает устранять "фантомные" сим-карты, которые создают риски в виде спама и мошенничества.Компания МТС отказалась от комментария.

https://ria.ru/20230325/chatgpt-1860549977.html

https://ria.ru/20231018/sim-karty-1903665778.html

https://ria.ru/20221216/utechki-1839118118.html

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технологии, россия, мегафон, билайн, мтс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество