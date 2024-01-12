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Постпред России: США злоупотребили резолюцией СБ ООН по Красному морю

Постпред России: США злоупотребили резолюцией СБ ООН по Красному морю - РИА Новости, 12.01.2024

Постпред России: США злоупотребили резолюцией СБ ООН по Красному морю

США и их союзники злоупотребили принятой недавно резолюцией СБ ООН, нанеся удары по целям в Йемене, заявил журналистам постпред России при организации Василий... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:09

2024-01-12T23:09

2024-01-12T23:42

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ООН, 12 янв — РИА Новости. США и их союзники злоупотребили принятой недавно резолюцией СБ ООН, нанеся удары по целям в Йемене, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.Москва ранее сегодня запросила срочное заседание Совбеза из-за этой атаки. "Потому что принятой резолюцией тут же злоупотребили", — сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему Россия созвала это заседание.На этой неделе Совбез ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на корабли. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой. В частности, Россия предлагала добавить пункт о том, что все положения резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Кроме того, Москву не устраивал тезис о том, что Совбез "принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства". Представители России предлагали заменить его положением о том, что СБ ООН "принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом".Небензя заявлял, что США при помощи своей резолюции пытаются узаконить действия так называемой коалиции в Красном море задним числом и Москва призывает Вашингтон и Лондон воздержаться от вольной трактовки права на защиту своих кораблей. По словам постпреда, третий оперативный параграф документа "не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак", а вся деятельность в рамках этого пункта должна осуществляться строго в рамках международных законов.По мнению Небензи, США и Британия, добиваясь принятия резолюции в таком виде, хотели развязать свои руки "в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону".Москва предостерегла Вашингтон от подобного поведения в данном контексте. Как заявлял Небензя, Россия исходит из того, что "резолюция будет применяться в строго очерченных в ней географических рамках Красного моря без проекции ее положений на иные районы Мирового океана в полном соответствии с международным правом".В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".

https://ria.ru/20240112/obsudili-1921032541.html

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