https://ria.ru/20240112/rebenok-1921025825.html

На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму

На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму - РИА Новости, 12.01.2024

На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму

Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:15

2024-01-12T18:15

2024-01-12T18:15

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости. Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону в телеграм-канале ведомства.. По данным СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения. "По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.Как добавляет пресс-центр прокуратуры региона, прокуратурой организована проверка по факту травмирования ребенка на горнолыжном курорте. "Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности на объекте спорта и массового пребывания людей", - поясняется в сообщении. По данным местных СМИ, инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.

https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html

https://ria.ru/20240110/sk-1920476061.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия