Рейтинг@Mail.ru
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/rebenok-1921025825.html
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму - РИА Новости, 12.01.2024
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму
Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:15
2024-01-12T18:15
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости. Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону в телеграм-канале ведомства.. По данным СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения. &quot;По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом &quot;в&quot; части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)&quot;, - говорится в сообщении.Как добавляет пресс-центр прокуратуры региона, прокуратурой организована проверка по факту травмирования ребенка на горнолыжном курорте. "Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности на объекте спорта и массового пребывания людей", - поясняется в сообщении. По данным местных СМИ, инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.
https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html
https://ria.ru/20240110/sk-1920476061.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму

На горнолыжном курорте в Челябинской области 6-летний мальчик упал с подъемника

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости. Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону в телеграм-канале ведомства..
По данным СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды
11 января, 21:25
«

"По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-центр прокуратуры региона, прокуратурой организована проверка по факту травмирования ребенка на горнолыжном курорте. "Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности на объекте спорта и массового пребывания людей", - поясняется в сообщении.
По данным местных СМИ, инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями
10 января, 11:46
 
ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала