https://ria.ru/20240112/rebenok-1921025825.html
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму - РИА Новости, 12.01.2024
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму
Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:15
2024-01-12T18:15
2024-01-12T18:15
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости. Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону в телеграм-канале ведомства.. По данным СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения. "По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.Как добавляет пресс-центр прокуратуры региона, прокуратурой организована проверка по факту травмирования ребенка на горнолыжном курорте. "Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности на объекте спорта и массового пребывания людей", - поясняется в сообщении. По данным местных СМИ, инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.
https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На горнолыжном курорте в Челябинской области ребенок получил тяжелую травму
На горнолыжном курорте в Челябинской области 6-летний мальчик упал с подъемника
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости.
Шестилетний ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в реанимацию после посещения горнолыжного курорта в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону в телеграм-канале
ведомства..
По данным СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения.
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"По данному факту в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.
Как добавляет пресс-центр прокуратуры региона, прокуратурой организована проверка по факту травмирования ребенка на горнолыжном курорте. "Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности на объекте спорта и массового пребывания людей", - поясняется в сообщении.
По данным местных СМИ, инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.
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