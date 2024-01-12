https://ria.ru/20240112/raketa-1920852474.html
Япония запустила ракету Н2А со спутником-шпионом на борту
Япония запустила ракету Н2А со спутником-шпионом на борту - РИА Новости, 12.01.2024
Япония запустила ракету Н2А со спутником-шпионом на борту
Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело запуск ракеты Н2А с оптическим спутником "Когаку-8" на борту с космодрома Танэгасима, трансляция в прямом эфире... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:49
2024-01-12T07:49
2024-01-12T08:16
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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело запуск ракеты Н2А с оптическим спутником "Когаку-8" на борту с космодрома Танэгасима, трансляция в прямом эфире ведется на сайте телеканала MBC (Minaminihon Broadcasting Co, Ltd.). Запуск планировался на 11 января, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Известно, что спутник "Когаку-8" принадлежит правительству Японии и будет заниматься сбором информации. Он будет следить за поверхностью Земли из космоса и собирать данные, связанные с военными объектами, передвижениями и ситуацией в Северной Корее, прежде всего в связи с северокорейской ракетной программой, а также он послужит целям сбора информации при стихийных бедствиях. Разработка спутника обошлась в 40 миллиардов иен (275 миллионов долларов). В настоящее время правительство Японии использует 10 спутников для сбора информации. Ракета Н2А работает на жидком топливе. Это 48-й запуск ракеты этого типа. Как ожидается, ее эксплуатация будет завершена в 2024 финансовом году, который начнется 1 апреля, после юбилейного 50-го запуска. На замену Н2А должна прийти ракета Н3 нового поколения. Ее запуск планируется после 15 февраля этого года.Если стартовавшая в пятницу ракета выведет спутник на заданную орбиту, этот запуск станет 42-м успешным для этой модификации. Таким образом процент успешных запусков для Н2А составит 97,9%.
https://ria.ru/20231221/raketa-1917167577.html
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япония, космос - риа наука, в мире
Япония, Космос - РИА Наука, В мире
Япония запустила ракету Н2А со спутником-шпионом на борту
Япония запустила ракету Н2А с оптическим спутником-шпионом на борту
ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело запуск ракеты Н2А с оптическим спутником "Когаку-8" на борту с космодрома Танэгасима, трансляция в прямом эфире ведется на сайте телеканала MBC (Minaminihon Broadcasting Co, Ltd.).
Запуск планировался на 11 января, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
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Известно, что спутник "Когаку-8" принадлежит правительству Японии и будет заниматься сбором информации. Он будет следить за поверхностью Земли
из космоса и собирать данные, связанные с военными объектами, передвижениями и ситуацией в Северной Корее, прежде всего в связи с северокорейской ракетной программой, а также он послужит целям сбора информации при стихийных бедствиях. Разработка спутника обошлась в 40 миллиардов иен (275 миллионов долларов).
В настоящее время правительство Японии использует 10 спутников для сбора информации.
Ракета Н2А работает на жидком топливе. Это 48-й запуск ракеты этого типа. Как ожидается, ее эксплуатация будет завершена в 2024 финансовом году, который начнется 1 апреля, после юбилейного 50-го запуска. На замену Н2А должна прийти ракета Н3 нового поколения. Ее запуск планируется после 15 февраля этого года.
Если стартовавшая в пятницу ракета выведет спутник на заданную орбиту, этот запуск станет 42-м успешным для этой модификации. Таким образом процент успешных запусков для Н2А составит 97,9%.
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