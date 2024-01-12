https://ria.ru/20240112/rak-1921045076.html
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком - РИА Новости, 12.01.2024
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком
Общее число пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни, при этом неправильно говорить,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:47
2024-01-12T19:47
2024-01-12T20:01
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846311650_0:359:2979:2035_1920x0_80_0_0_0d923429e74f9c54c2c28afe6e930929.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Общее число пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни, при этом неправильно говорить, что рак молодеет, заявил РИА Новости хирург-онколог, заместитель директора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи. "Неправильно говорить, что рак молодеет. Увеличивается общее число пациентов, страдающих злокачественными опухолями. И пожилых в большей степени, и молодых в меньшей степени. Это равномерный рост во всех возрастных группах, связанный с увеличением продолжительности жизни и развитием диагностики", - сказал Петровский. Он пояснил, что рост онкологической заболеваемости, прежде всего, говорит о хорошем уровне развития здравоохранения и самого общества, так как онкологические заболевания в большинстве случаев развиваются у пожилых людей, и чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний будет диагностировано. Средний возраст заболевшего злокачественными опухолями превышает 60 лет, уточнил Петровский. Поэтому чем больше в обществе людей старшей возрастной группы, тем больше будет онкологических заболеваний. По словам специалиста, вторая причина того, что отмечается увеличение числа случаев онкологических заболеваний, – развитие скрининговых программ. Благодаря им выявляется большее число опухолей, в том числе – на ранних стадиях, отметил Петровский. Он добавил, что скрининг позволяет диагностировать, в том числе, и те опухоли, которые могли бы не развиться в клинически значимую болезнь. Благодаря этим программам врачи находят большое количество опухолей на ранних стадиях и, что еще важно, эта диагностика происходит раньше – в более молодом возрасте.
https://ria.ru/20240112/ugroza-1920862789.html
https://ria.ru/20240112/krov-1920970422.html
https://ria.ru/20240112/rak-1920830277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846311650_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_09a54a64cd7f9be6749307963e1ab058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком
Петровский: число случаев рака растет во всех возрастных группах
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Общее число пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни, при этом неправильно говорить, что рак молодеет, заявил РИА Новости хирург-онколог, заместитель директора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи.
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству
"Неправильно говорить, что рак молодеет. Увеличивается общее число пациентов, страдающих злокачественными опухолями. И пожилых в большей степени, и молодых в меньшей степени. Это равномерный рост во всех возрастных группах, связанный с увеличением продолжительности жизни и развитием диагностики", - сказал Петровский.
Он пояснил, что рост онкологической заболеваемости, прежде всего, говорит о хорошем уровне развития здравоохранения и самого общества, так как онкологические заболевания в большинстве случаев развиваются у пожилых людей, и чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний будет диагностировано.
Средний возраст заболевшего злокачественными опухолями превышает 60 лет, уточнил Петровский. Поэтому чем больше в обществе людей старшей возрастной группы, тем больше будет онкологических заболеваний.
МО заготовила более 76 тонн донорской крови и ее компонентов за 2023 год
По словам специалиста, вторая причина того, что отмечается увеличение числа случаев онкологических заболеваний, – развитие скрининговых программ. Благодаря им выявляется большее число опухолей, в том числе – на ранних стадиях, отметил Петровский.
Он добавил, что скрининг позволяет диагностировать, в том числе, и те опухоли, которые могли бы не развиться в клинически значимую болезнь. Благодаря этим программам врачи находят большое количество опухолей на ранних стадиях и, что еще важно, эта диагностика происходит раньше – в более молодом возрасте.
Врач объяснил связь между гастритом и раком желудка