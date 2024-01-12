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Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком - РИА Новости, 12.01.2024
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19:47 12.01.2024 (обновлено: 20:01 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/rak-1921045076.html
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком - РИА Новости, 12.01.2024
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком
Общее число пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни, при этом неправильно говорить,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:47
2024-01-12T20:01
россия
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Общее число пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни, при этом неправильно говорить, что рак молодеет, заявил РИА Новости хирург-онколог, заместитель директора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи. "Неправильно говорить, что рак молодеет. Увеличивается общее число пациентов, страдающих злокачественными опухолями. И пожилых в большей степени, и молодых в меньшей степени. Это равномерный рост во всех возрастных группах, связанный с увеличением продолжительности жизни и развитием диагностики", - сказал Петровский. Он пояснил, что рост онкологической заболеваемости, прежде всего, говорит о хорошем уровне развития здравоохранения и самого общества, так как онкологические заболевания в большинстве случаев развиваются у пожилых людей, и чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний будет диагностировано. Средний возраст заболевшего злокачественными опухолями превышает 60 лет, уточнил Петровский. Поэтому чем больше в обществе людей старшей возрастной группы, тем больше будет онкологических заболеваний. По словам специалиста, вторая причина того, что отмечается увеличение числа случаев онкологических заболеваний, – развитие скрининговых программ. Благодаря им выявляется большее число опухолей, в том числе – на ранних стадиях, отметил Петровский. Он добавил, что скрининг позволяет диагностировать, в том числе, и те опухоли, которые могли бы не развиться в клинически значимую болезнь. Благодаря этим программам врачи находят большое количество опухолей на ранних стадиях и, что еще важно, эта диагностика происходит раньше – в более молодом возрасте.
https://ria.ru/20240112/ugroza-1920862789.html
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россия, общество
Россия, Общество
Онколог назвал причину роста случаев заболевания раком

Петровский: число случаев рака растет во всех возрастных группах

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Общее число пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни, при этом неправильно говорить, что рак молодеет, заявил РИА Новости хирург-онколог, заместитель директора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи.
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"Неправильно говорить, что рак молодеет. Увеличивается общее число пациентов, страдающих злокачественными опухолями. И пожилых в большей степени, и молодых в меньшей степени. Это равномерный рост во всех возрастных группах, связанный с увеличением продолжительности жизни и развитием диагностики", - сказал Петровский.
Он пояснил, что рост онкологической заболеваемости, прежде всего, говорит о хорошем уровне развития здравоохранения и самого общества, так как онкологические заболевания в большинстве случаев развиваются у пожилых людей, и чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний будет диагностировано.
Средний возраст заболевшего злокачественными опухолями превышает 60 лет, уточнил Петровский. Поэтому чем больше в обществе людей старшей возрастной группы, тем больше будет онкологических заболеваний.
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По словам специалиста, вторая причина того, что отмечается увеличение числа случаев онкологических заболеваний, – развитие скрининговых программ. Благодаря им выявляется большее число опухолей, в том числе – на ранних стадиях, отметил Петровский.
Он добавил, что скрининг позволяет диагностировать, в том числе, и те опухоли, которые могли бы не развиться в клинически значимую болезнь. Благодаря этим программам врачи находят большое количество опухолей на ранних стадиях и, что еще важно, эта диагностика происходит раньше – в более молодом возрасте.
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