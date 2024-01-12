https://ria.ru/20240112/rada-1920856185.html

Депутат Рады заявил, что в законопроекте о мобилизации будут изменения

Депутат Рады заявил, что в законопроекте о мобилизации будут изменения - РИА Новости, 12.01.2024

Депутат Рады заявил, что в законопроекте о мобилизации будут изменения

Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил изданию Politico, что в законопроект о мобилизации будут внесены... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:46

2024-01-12T08:46

2024-01-12T09:09

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил изданию Politico, что в законопроект о мобилизации будут внесены изменения, в нем не будет мобилизации инвалидов и существенных ограничений прав человека.Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщал, что кабинет министров Украины отозвал из Верховной рады свой законопроект о новых правилах мобилизации. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта."Мы уже сейчас можем сказать, что в законопроект будут внесены изменения. В нем не будет мобилизации инвалидов, не будет возможности для местных властей действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека", - заявил Вениславский.Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой Украины и возвращен на доработку.В свою очередь, издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что на внеплановом собрании правительство отзовет своей проект закона на правах разработчика. Другой собеседник сообщил, что после правок кабмин намерен внести повторно на рассмотрение Рады обновленный вариант законопроекта. По словам еще одного источника, как пишет издание, в четверг чиновники уже приступили к правкам законопроекта, он полагал, что внесение возможно уже до конца дня.Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240111/mobilizatsiya-1920823014.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920798941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, федор вениславский, рустем умеров, верховная рада украины, вооруженные силы украины