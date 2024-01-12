https://ria.ru/20240112/ptitsevody-1920992104.html

Российские птицеводы готовы наращивать выпуск при спросе и гарантиях сбыта

Российские птицеводы готовы наращивать выпуск при спросе и гарантиях сбыта - РИА Новости, 12.01.2024

Российские птицеводы готовы наращивать выпуск при спросе и гарантиях сбыта

Производители птицеводческой продукции в случае устойчивого спроса и гарантий реализации продукции готовы наращивать производство, сообщила журналистам... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:49

2024-01-12T16:49

2024-01-12T16:55

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Производители птицеводческой продукции в случае устойчивого спроса и гарантий реализации продукции готовы наращивать производство, сообщила журналистам гендиректор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюз") Галина Бобылева. "Отрасль и в дальнейшем готова наращивать объемы производства при устойчивом спросе и гарантии реализации продукции", - сказала Бобылева, добавив, что по итогам 2023 года в РФ произведен рекордный объем яиц, начиная с 1990 года, и второй год подряд - максимальный объем мяса птицы. По оценке Росптицесоюза, в 2023 году валовый объем производства яиц будет выше уровня 2022 года, а мяса птицы - выше уровня 2021 года. Потребление в РФ яиц на душу населения эксперты оценивают на уровне более 285 штук в год. "Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год, а в мировом рейтинге по производству занимает шестое место, по мясу птицы – четвертое место. При этом российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире", - считает глава "Росптицесоюза". Она напомнила, что в настоящее время власти совместно с отраслевым сообществом принимают ряд мер для обеспечения предложения этой продукции и стабилизации цен. Одной из таких мер является работа по заключению долгосрочных контрактов с торговыми сетями: доля таких контрактов в общем объеме продаж должна быть не менее 75%, это позволит минимизировать риски спекулятивного роста цен, считает Бобылева. Она также отметила меры по дополнительной биобезопасности птицефабрик, в том числе и вопрос обеспечения вакцинами, поддержку кабмином инвестпроектов по модернизации и строительству новых птицефабрик в рамках льготного кредитования: по ее мнению, все это в совокупности уже дает положительные результаты. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ было произведено 3,1 миллиона тонн охлажденного мяса птицы - на 0,2% больше, чем за тот же период год назад, и было получено 34,847 миллиарда штук яиц - на 2% больше, чем за тот же период 2022 года. Итоговые данные за 2023 год статведомство еще не публиковало.

https://ria.ru/20240112/yaytsa-1920918817.html

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1918995174.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)