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Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ - РИА Новости, 12.01.2024
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16:25 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/psikhotropy-1920982777.html
Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ
Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ - РИА Новости, 12.01.2024
Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ
Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:25
россия
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предлагается увеличение государственных квот на бупренорфин с 10 000 до 54 600 граммов, клоназепам ‎с 50 000 до 135 000 граммов, мидазолам с 15 000 до 42 500 граммов и нитразепам ‎с 20 000 до 34 500 граммов",- говорится в пояснительной записке к документу. Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно – увеличения объема производства наркотических и психотропных препаратов, и, как следствие, увеличения доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и российского экспортного потенциала, уточнили в пресс-службе.
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россия, общество
Россия, Общество
Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ

Минздрав предложил увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Проектом постановления предлагается увеличение государственных квот на бупренорфин с 10 000 до 54 600 граммов, клоназепам ‎с 50 000 до 135 000 граммов, мидазолам с 15 000 до 42 500 граммов и нитразепам ‎с 20 000 до 34 500 граммов",- говорится в пояснительной записке к документу.
Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно – увеличения объема производства наркотических и психотропных препаратов, и, как следствие, увеличения доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и российского экспортного потенциала, уточнили в пресс-службе.
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10 января, 14:04
 
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