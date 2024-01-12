https://ria.ru/20240112/psikhotropy-1920982777.html

Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ

Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ - РИА Новости, 12.01.2024

Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ

Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:25

россия

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предлагается увеличение государственных квот на бупренорфин с 10 000 до 54 600 граммов, клоназепам ‎с 50 000 до 135 000 граммов, мидазолам с 15 000 до 42 500 граммов и нитразепам ‎с 20 000 до 34 500 граммов",- говорится в пояснительной записке к документу. Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно – увеличения объема производства наркотических и психотропных препаратов, и, как следствие, увеличения доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и российского экспортного потенциала, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240110/putin-1920510580.html

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