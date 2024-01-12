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Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ
Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ - РИА Новости, 12.01.2024
Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ
Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:25
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предлагается увеличение государственных квот на бупренорфин с 10 000 до 54 600 граммов, клоназепам с 50 000 до 135 000 граммов, мидазолам с 15 000 до 42 500 граммов и нитразепам с 20 000 до 34 500 граммов",- говорится в пояснительной записке к документу. Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно – увеличения объема производства наркотических и психотропных препаратов, и, как следствие, увеличения доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и российского экспортного потенциала, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240110/putin-1920510580.html
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россия, общество
Власти предложили увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ
Минздрав предложил увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минздрав РФ предлагает увеличить государственные квоты на производство и ввоз некоторых наркотических и психотропных веществ, это даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Проектом постановления предлагается увеличение государственных квот на бупренорфин с 10 000 до 54 600 граммов, клоназепам с 50 000 до 135 000 граммов, мидазолам с 15 000 до 42 500 граммов и нитразепам с 20 000 до 34 500 граммов",- говорится в пояснительной записке к документу.
Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно – увеличения объема производства наркотических и психотропных препаратов, и, как следствие, увеличения доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и российского экспортного потенциала, уточнили в пресс-службе.
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