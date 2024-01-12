https://ria.ru/20240112/provaly-1920939271.html
В США сделали шокирующее заявление о России после провалов ВСУ
В США сделали шокирующее заявление о России после провалов ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
В США сделали шокирующее заявление о России после провалов ВСУ
США лишь усилили мировое влияние России на фоне провалов ВСУ, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:23
2024-01-12T14:23
2024-01-12T14:23
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США лишь усилили мировое влияние России на фоне провалов ВСУ, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Единственное, что мы сделали, – это усилили авторитет и влияние России в мире", — отметил эксперт.По его словам, никакие вооружения или поддержка США не смогли противостоять российским военным, а лишь потерпели неудачу и никак не помогли украинцам."Если я был бы бойцом ВСУ и увидел бы американского солдата, то я сказал бы ему убираться прочь!" — написал Макгрегор.В Москве не раз заявляли, что поставки странами НАТО вооружений Украине ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт, а сам альянс ведет агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремится расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия НАТО подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240112/unichtozhenie-1920903052.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, политика
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Политика
В США сделали шокирующее заявление о России после провалов ВСУ
Макгрегор: США лишь усилили мировое влияние России на фоне провалов ВСУ