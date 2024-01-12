https://ria.ru/20240112/protesty-1920974830.html

Посол в ФРГ ответил на обвинения в причастности России к протестам фермеров

Посол в ФРГ ответил на обвинения в причастности России к протестам фермеров - РИА Новости, 12.01.2024

Посол в ФРГ ответил на обвинения в причастности России к протестам фермеров

Российская Федерация отвергает обвинения официальных представителей Германии в финансировании кампаний в социальных сетях в поддержку бастующих в стране... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:04

2024-01-12T16:04

2024-01-12T16:07

в мире

германия

россия

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

роберт хабек

йоахим руквид

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920353446_4:0:1997:1121_1920x0_80_0_0_584c4d9a6f7670cf3de4e4674bcbfebd.jpg

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Российская Федерация отвергает обвинения официальных представителей Германии в финансировании кампаний в социальных сетях в поддержку бастующих в стране фермеров, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в видео-обращении в соцсети X, что протесты фермеров в стране якобы сопровождаются кампаниями в социальных сетях, которые частично финансировались Кремлём. "Решительно отвергаем попытки официальных представителей ФРГ связать проходящие в Германии массовые протесты против политики федерального правительства с якобы финансируемыми Россией "кампаниями дезинформации" в социальных сетях. Эти измышления не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Нечаев в официальном комментарии, опубликованном на сайте дипведомства. Посол подчеркнул, что Россия не несёт ответственность за текущее социально-экономическое положение и внутриполитические проблемы Германии и не вмешивается в её внутренние дела, в то время как Берлин сам отказался взаимовыгодного торгово-экономического и энергетического сотрудничества с Москвой, заморозив все форматы двустороннего сотрудничества. "Инициировано введение огромного количества незаконных санкций против нашей страны, которые бумерангом ударили по Германии. Последствия этих недальновидных решений в полной мере ощутили как рядовые граждане ФРГ, так и немецкий бизнес, который чувствовал себя на российском рынке весьма комфортно. И это не "кремлёвская пропаганда", а данные профильных германских ведомств", - добавил он. Нечаев призвал германских политиков воздерживаться от необоснованных обвинений в адрес России и её руководства для оправдания собственных проблем. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором находился находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек. Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

https://ria.ru/20240110/germaniya-1920582036.html

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), роберт хабек, йоахим руквид