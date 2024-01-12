https://ria.ru/20240112/protest-1921060391.html

В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах

В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах - РИА Новости, 12.01.2024

В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах

В городе Нюрнберге в пятницу днем прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь на более чем 2500 тракторах, сообщает... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:28

2024-01-12T21:28

2024-01-12T21:28

в мире

нюрнберг

бавария

берлин (город)

маркус зедер

роберт хабек

йоахим руквид

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. В городе Нюрнберге в пятницу днем прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь на более чем 2500 тракторах, сообщает издание Münchner Merkur. "Тысячи фермеров провели в пятницу в Нюрнберге демонстрацию против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. По данным полиции, митинг на площади Фольксфестплац насчитывал около 5000 участников", - пишет издание. Перед началом митинга фермеры совершили автопробег по городу с участием около 2500 тракторов и сельскохозяйственной техники, что привело к затруднению движения. Затем все тракторы выстроились в шеренги на упомянутой площади. Фермеров поддержал премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер. "Эти меры, принятые в Берлине, должны быть отменены", - подчеркнул он, выступая перед протестующими. По его словам, предложенный правительством компромисс несправедлив и вреден для фермеров. "Недостаточно просто отменить эти меры, необходимы также извинения со стороны федерального правительства", - добавил он. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек. Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.

https://ria.ru/20240112/protesty-1920974830.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

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бавария

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонстрация фермеров на тракторах в Нюрнберге В Нюрнберге прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь более чем на 2500 тракторах 2024-01-12T21:28 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нюрнберг, бавария, берлин (город), маркус зедер, роберт хабек, йоахим руквид, хдс/хсс