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В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах - РИА Новости, 12.01.2024
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21:28 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/protest-1921060391.html
В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах
В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах - РИА Новости, 12.01.2024
В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах
В городе Нюрнберге в пятницу днем прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь на более чем 2500 тракторах, сообщает... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T21:28
2024-01-12T21:28
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. В городе Нюрнберге в пятницу днем прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь на более чем 2500 тракторах, сообщает издание Münchner Merkur. "Тысячи фермеров провели в пятницу в Нюрнберге демонстрацию против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. По данным полиции, митинг на площади Фольксфестплац насчитывал около 5000 участников", - пишет издание. Перед началом митинга фермеры совершили автопробег по городу с участием около 2500 тракторов и сельскохозяйственной техники, что привело к затруднению движения. Затем все тракторы выстроились в шеренги на упомянутой площади. Фермеров поддержал премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер. "Эти меры, принятые в Берлине, должны быть отменены", - подчеркнул он, выступая перед протестующими. По его словам, предложенный правительством компромисс несправедлив и вреден для фермеров. "Недостаточно просто отменить эти меры, необходимы также извинения со стороны федерального правительства", - добавил он. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек. Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.
https://ria.ru/20240112/protesty-1920974830.html
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353
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Демонстрация фермеров на тракторах в Нюрнберге
В Нюрнберге прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь более чем на 2500 тракторах
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в мире, нюрнберг, бавария, берлин (город), маркус зедер, роберт хабек, йоахим руквид, хдс/хсс
В мире, Нюрнберг, Бавария, Берлин (город), Маркус Зедер, Роберт Хабек, Йоахим Руквид, ХДС/ХСС
В Нюрнберге прошла многотысячная акция c участием фермеров на тракторах

В Нюрнберге на протесте против отмены субсидий собралось более 2500 тракторов

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. В городе Нюрнберге в пятницу днем прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь на более чем 2500 тракторах, сообщает издание Münchner Merkur.
«
"Тысячи фермеров провели в пятницу в Нюрнберге демонстрацию против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. По данным полиции, митинг на площади Фольксфестплац насчитывал около 5000 участников", - пишет издание.
Перед началом митинга фермеры совершили автопробег по городу с участием около 2500 тракторов и сельскохозяйственной техники, что привело к затруднению движения. Затем все тракторы выстроились в шеренги на упомянутой площади.
Фермеров поддержал премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер. "Эти меры, принятые в Берлине, должны быть отменены", - подчеркнул он, выступая перед протестующими. По его словам, предложенный правительством компромисс несправедлив и вреден для фермеров. "Недостаточно просто отменить эти меры, необходимы также извинения со стороны федерального правительства", - добавил он.
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В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек.
Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.
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