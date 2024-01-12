https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920864028.html

В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа

В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 12.01.2024

В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа

Пять человек, в том числе трое детей, попали в больницу в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:46

2024-01-12T09:46

2024-01-12T09:47

происшествия

сунженский район

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НАЛЬЧИК, 12 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, попали в больницу в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, сообщило СУСК по региону. "В 06.20 мск в пятницу в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова в селении Нестеровское Сунженского района. В результате находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы", - говорится в релизе. Женщина госпитализирована в реанимацию, остальные - в травматологическое отделение. Обстоятельства случившегося выясняются в ходе доследственной проверки.

https://ria.ru/20240111/gibel-1920725027.html

сунженский район

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2024

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происшествия, сунженский район