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В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 12.01.2024
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09:46 12.01.2024 (обновлено: 09:47 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920864028.html
В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа
В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 12.01.2024
В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа
Пять человек, в том числе трое детей, попали в больницу в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:46
2024-01-12T09:47
происшествия
сунженский район
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НАЛЬЧИК, 12 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, попали в больницу в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, сообщило СУСК по региону. "В 06.20 мск в пятницу в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова в селении Нестеровское Сунженского района. В результате находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы", - говорится в релизе. Женщина госпитализирована в реанимацию, остальные - в травматологическое отделение. Обстоятельства случившегося выясняются в ходе доследственной проверки.
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происшествия, сунженский район
Происшествия, Сунженский район
В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа

В Ингушетии пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 12 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, попали в больницу в результате взрыва газа в частном доме в селе в Сунженском районе Ингушетии, сообщило СУСК по региону.
«
"В 06.20 мск в пятницу в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова в селении Нестеровское Сунженского района. В результате находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы", - говорится в релизе.
Женщина госпитализирована в реанимацию, остальные - в травматологическое отделение. Обстоятельства случившегося выясняются в ходе доследственной проверки.
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