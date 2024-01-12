https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920861900.html

В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете

В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете - РИА Новости, 12.01.2024

В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете

В Усолье-Сибирском четверо подростков в супермаркете похитили алкоголь, распылив в лицо продавцу перцовый баллончик, заведено уголовное дело по статье о разбое, РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:23

2024-01-12T09:23

2024-01-12T09:23

происшествия

усолье-сибирское

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 12 янв - РИА Новости. В Усолье-Сибирском четверо подростков в супермаркете похитили алкоголь, распылив в лицо продавцу перцовый баллончик, заведено уголовное дело по статье о разбое, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Специалист службы безопасности одного из крупных дискаунтеров Усолья-Сибирского обратился в полицию с заявлением. Мужчина сообщил о нападении на продавца и краже алкоголя из магазина. "Выехавшая следственно-оперативная группа в ходе просмотра видеокамер торговой площадки установила личность подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей города Усолья-Сибирского в возрасте от 15 до 17 лет. Двое подростков, испугавшись охраны, скрылись. Один из подростков распылил перцовый баллончик в лицо продавца", - говорится в сообщении. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции. СК возбудил уголовное дело по статье разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия.

https://ria.ru/20240111/pivo-1920722322.html

усолье-сибирское

иркутская область

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происшествия, усолье-сибирское, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)