https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920861900.html
В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете
В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете - РИА Новости, 12.01.2024
В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете
В Усолье-Сибирском четверо подростков в супермаркете похитили алкоголь, распылив в лицо продавцу перцовый баллончик, заведено уголовное дело по статье о разбое, РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:23
2024-01-12T09:23
2024-01-12T09:23
происшествия
усолье-сибирское
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 12 янв - РИА Новости. В Усолье-Сибирском четверо подростков в супермаркете похитили алкоголь, распылив в лицо продавцу перцовый баллончик, заведено уголовное дело по статье о разбое, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Специалист службы безопасности одного из крупных дискаунтеров Усолья-Сибирского обратился в полицию с заявлением. Мужчина сообщил о нападении на продавца и краже алкоголя из магазина. "Выехавшая следственно-оперативная группа в ходе просмотра видеокамер торговой площадки установила личность подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей города Усолья-Сибирского в возрасте от 15 до 17 лет. Двое подростков, испугавшись охраны, скрылись. Один из подростков распылил перцовый баллончик в лицо продавца", - говорится в сообщении. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции. СК возбудил уголовное дело по статье разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия.
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происшествия, усолье-сибирское, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усолье-Сибирское, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете
В Иркутской области подростки напали на продавца в магазине и украли алкоголь