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Госдума может рассмотреть отсрочки отбывания наказания для беременных - РИА Новости, 12.01.2024
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13:30 12.01.2024
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Госдума может рассмотреть отсрочки отбывания наказания для беременных
Госдума может рассмотреть отсрочки отбывания наказания для беременных - РИА Новости, 12.01.2024
Госдума может рассмотреть отсрочки отбывания наказания для беременных
В январе ГД может рассмотреть проект, уточняющий положения о применении отсрочки отбывания наказания беременным, сказано в проекте, размещенном в думской... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:30
2024-01-12T13:30
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В январе ГД может рассмотреть проект, уточняющий положения о применении отсрочки отбывания наказания беременным, сказано в проекте, размещенном в думской электронной базе. О внесении изменения в статью 175 Уголовно- исполнительного кодекса Российской Федерации (в части уточнения положений о применении отсрочки отбывания наказания беременной женщине)…январь", - сказано в проекте. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Кабмин в октябре внес в Думу законопроект об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы. По части девятой статьи 175, в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
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россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума может рассмотреть отсрочки отбывания наказания для беременных

В январе ГД может рассмотреть проект отсрочки отбывания наказания для беременных

© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В январе ГД может рассмотреть проект, уточняющий положения о применении отсрочки отбывания наказания беременным, сказано в проекте, размещенном в думской электронной базе.
О внесении изменения в статью 175 Уголовно- исполнительного кодекса Российской Федерации (в части уточнения положений о применении отсрочки отбывания наказания беременной женщине)…январь", - сказано в проекте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
Кабмин в октябре внес в Думу законопроект об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы. По части девятой статьи 175, в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
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