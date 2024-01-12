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Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году - РИА Новости, 12.01.2024
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12:25 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/prioritet-1920900657.html
Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году
Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году - РИА Новости, 12.01.2024
Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году
Работа российских прокуроров в 2024 году будет в том числе сосредоточена на обеспечении национальной безопасности, а также на обеспечении правопорядка в армии,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:25
2024-01-12T12:25
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работа российских прокуроров в 2024 году будет в том числе сосредоточена на обеспечении национальной безопасности, а также на обеспечении правопорядка в армии, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Вопросы, которые нам предстоит держать на контроле в наступившем году, как прежде, многогранны и масштабны. Во многом они производны от общегосударственных задач повышения уровня жизни граждан. Прежде всего, это обеспечение конституционной законности и национальной безопасности, противодействие терроризму, религиозной нетерпимости, коррупции", - сказал Краснов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников органов прокуратуры. По его словам, прокуроры будут добиваться максимального снижения социальной напряженности в обществе. "В условиях продолжения специальной военной операции основные усилия военных и территориальных прокуроров должны быть нацелены на обеспечение правопорядка в войсках, законности использования бюджетных средств, чтобы все необходимое для победы над фашизмом и бандеровщиной у наших воинов было", - добавил генпрокурор. Двенадцатого января в России отмечается День работников органов прокуратуры.
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генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Россия
Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году

Краснов: нацбезопасность останется приоритетом Генпрокуратуры РФ в новом году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работа российских прокуроров в 2024 году будет в том числе сосредоточена на обеспечении национальной безопасности, а также на обеспечении правопорядка в армии, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Вопросы, которые нам предстоит держать на контроле в наступившем году, как прежде, многогранны и масштабны. Во многом они производны от общегосударственных задач повышения уровня жизни граждан. Прежде всего, это обеспечение конституционной законности и национальной безопасности, противодействие терроризму, религиозной нетерпимости, коррупции", - сказал Краснов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников органов прокуратуры.
По его словам, прокуроры будут добиваться максимального снижения социальной напряженности в обществе.
"В условиях продолжения специальной военной операции основные усилия военных и территориальных прокуроров должны быть нацелены на обеспечение правопорядка в войсках, законности использования бюджетных средств, чтобы все необходимое для победы над фашизмом и бандеровщиной у наших воинов было", - добавил генпрокурор.
Двенадцатого января в России отмечается День работников органов прокуратуры.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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