https://ria.ru/20240112/prioritet-1920900657.html

Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году

Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году - РИА Новости, 12.01.2024

Краснов назвал приоритет Генпрокуратуры в новом году

Работа российских прокуроров в 2024 году будет в том числе сосредоточена на обеспечении национальной безопасности, а также на обеспечении правопорядка в армии,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:25

2024-01-12T12:25

2024-01-12T12:25

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работа российских прокуроров в 2024 году будет в том числе сосредоточена на обеспечении национальной безопасности, а также на обеспечении правопорядка в армии, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Вопросы, которые нам предстоит держать на контроле в наступившем году, как прежде, многогранны и масштабны. Во многом они производны от общегосударственных задач повышения уровня жизни граждан. Прежде всего, это обеспечение конституционной законности и национальной безопасности, противодействие терроризму, религиозной нетерпимости, коррупции", - сказал Краснов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников органов прокуратуры. По его словам, прокуроры будут добиваться максимального снижения социальной напряженности в обществе. "В условиях продолжения специальной военной операции основные усилия военных и территориальных прокуроров должны быть нацелены на обеспечение правопорядка в войсках, законности использования бюджетных средств, чтобы все необходимое для победы над фашизмом и бандеровщиной у наших воинов было", - добавил генпрокурор. Двенадцатого января в России отмечается День работников органов прокуратуры.

https://ria.ru/20231111/genprokuratura-1908802514.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия