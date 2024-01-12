https://ria.ru/20240112/prinyal-1921007340.html

Сочи принял на реабилитацию детей из Белгорода

Сочи принял на реабилитацию детей из Белгорода - РИА Новости, 12.01.2024

Сочи принял на реабилитацию детей из Белгорода

Группа детей в сопровождении взрослых приехали в Сочи на комплексную реабилитацию из Белгорода, для них также запланированы культурная программа, посещение... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:15

2024-01-12T17:15

2024-01-12T17:15

белгород

сочи

белгородская область

вячеслав гладков

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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Группа детей в сопровождении взрослых приехали в Сочи на комплексную реабилитацию из Белгорода, для них также запланированы культурная программа, посещение известных популярных объектов курорта и мастер-классы, сообщили в пресс-службе администрации города. Организация досуга для детей реализована по инициативе фонда помощи ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", в состав которого входят общественные организации, сочинские предприятия, горожане. "Группа из 11 детей и пятерых сопровождающих их взрослых проходит комплексную реабилитацию в нейроцентре "Ирис". Детям и взрослым оказывается квалифицированная медицинская помощь, поддержка нейропсихологов, логопедов и других профильных специалистов. Также запланирована реабилитация на базе сочинского иппоцентра", - рассказали в власти. Кроме лечебной программы для детей подготовили экскурсии по достопримечательностям Сочи, посещение цирка, "Сочи Парка", расположенного на федеральной территории "Сириус", мастер-классы. Несовершеннолетних и сопровождающих разместили в местных отелях с удобной логистикой. "Стараемся делать все, чтобы дети поправили здоровье и отдохнули в полном объеме",– приводятся в релизе администрации слова заместителя мэра сочи Елены Канюк. Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240112/deti-1920940404.html

https://ria.ru/20240110/lager-1920599404.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

сочи

белгородская область

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белгород, сочи, белгородская область, вячеслав гладков