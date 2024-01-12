https://ria.ru/20240112/pridnestrove-1920985504.html

МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике

МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике - РИА Новости, 12.01.2024

МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике

Иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах, заявили в пятницу в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:30

2024-01-12T16:30

2024-01-12T16:30

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ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах, заявили в пятницу в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "По имеющей информации, в настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств Республики Молдова под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов, направленных на уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведения диверсий на военных объектах, захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств", - говорится в сообщении ведомства. Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что 7 января на границе с Украиной произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Позднее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240112/sandu-1920900314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, обсе, украина, тирасполь