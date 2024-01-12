Рейтинг@Mail.ru
МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/pridnestrove-1920985504.html
МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике
МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике - РИА Новости, 12.01.2024
МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике
Иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах, заявили в пятницу в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:30
2024-01-12T16:30
в мире
молдавия
обсе
украина
тирасполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910954_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_583a70888dd8379c7cb80638f1b987d3.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах, заявили в пятницу в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "По имеющей информации, в настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств Республики Молдова под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов, направленных на уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведения диверсий на военных объектах, захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств", - говорится в сообщении ведомства. Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что 7 января на границе с Украиной произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Позднее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240112/sandu-1920900314.html
https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920650239.html
молдавия
украина
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910954_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_e587fd0d6dce240d61bab00579fba9d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, обсе, украина, тирасполь
В мире, Молдавия, ОБСЕ, Украина, Тирасполь
МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике

МГБ Приднестровья: Молдавия готовит группы для совершения терактов в республике

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМиротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье
Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах, заявили в пятницу в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"По имеющей информации, в настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств Республики Молдова под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов, направленных на уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведения диверсий на военных объектах, захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств", - говорится в сообщении ведомства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Идеологией президента Молдавии стали милитаризм и диктатура, заявил эксперт
Вчера, 12:22
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что 7 января на границе с Украиной произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.
Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта прошлого года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Позднее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля прошлого года рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии
11 января, 07:17
 
В миреМолдавияОБСЕУкраинаТирасполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала