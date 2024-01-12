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Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину - РИА Новости, 12.01.2024
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23:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/premer-1921072903.html
Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину
Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину - РИА Новости, 12.01.2024
Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни посетит Украину, сообщил глава правительства журналистам в интервью, которое транслируют ведущие польские... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:38
2024-01-12T23:38
в мире
украина
дональд туск
евросоюз
польша
киев
всемирная торговая организация (вто)
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ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни посетит Украину, сообщил глава правительства журналистам в интервью, которое транслируют ведущие польские телеканалы. "В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши", - сказал Туск. "Там есть и другие дела, связанные, в частности, с защитой интересов польских фермеров", - добавил он. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240112/sunak-1920873029.html
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в мире, украина, дональд туск, евросоюз, польша, киев, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Дональд Туск, Евросоюз, Польша, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО)
Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни посетит Украину, сообщил глава правительства журналистам в интервью, которое транслируют ведущие польские телеканалы.
«
"В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши", - сказал Туск.
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«
"Там есть и другие дела, связанные, в частности, с защитой интересов польских фермеров", - добавил он.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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