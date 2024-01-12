https://ria.ru/20240112/premer-1921072903.html

Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину

Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину - РИА Новости, 12.01.2024

Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни посетит Украину, сообщил глава правительства журналистам в интервью, которое транслируют ведущие польские... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:38

2024-01-12T23:38

2024-01-12T23:38

в мире

украина

дональд туск

евросоюз

польша

киев

всемирная торговая организация (вто)

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ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни посетит Украину, сообщил глава правительства журналистам в интервью, которое транслируют ведущие польские телеканалы. "В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши", - сказал Туск. "Там есть и другие дела, связанные, в частности, с защитой интересов польских фермеров", - добавил он. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240112/sunak-1920873029.html

https://ria.ru/20240107/yaponiya-1920010725.html

украина

польша

киев

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в мире, украина, дональд туск, евросоюз, польша, киев, всемирная торговая организация (вто)