https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине - РИА Новости, 12.01.2024

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине

США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:20

2024-01-12T00:20

2024-01-12T08:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге."Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — сказал он.По словам Кирби, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса. "Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине. — Прим. ред.), на который у нас было финансирование", — указал координатор Белого дома.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. Кроме того, республиканцы оспаривают необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы. В январе дискуссии продолжились, но пока так и не принесли никаких результатов.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

https://ria.ru/20240110/dengi-1920416167.html

https://ria.ru/20240111/pentagon-1920787486.html

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в мире, украина, сша, джон кирби, джо байден