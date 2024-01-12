Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Кирби: США остановили поставки оружия Киеву после прекращения финансирования
© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.
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"Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — сказал он.
По словам Кирби, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
"Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине. — Прим. ред.), на который у нас было финансирование", — указал координатор Белого дома.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. Кроме того, республиканцы оспаривают необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы. В январе дискуссии продолжились, но пока так и не принесли никаких результатов.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.