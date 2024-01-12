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Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 12.01.2024 (обновлено: 08:40 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине - РИА Новости, 12.01.2024
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:20
2024-01-12T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кирби
джо байден
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.&quot;Помощь, которую мы предоставляли, заглохла&quot;, — сказал он.По словам Кирби, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса. "Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине. — Прим. ред.), на который у нас было финансирование", — указал координатор Белого дома.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. Кроме того, республиканцы оспаривают необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы. В январе дискуссии продолжились, но пока так и не принесли никаких результатов.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html
https://ria.ru/20240110/dengi-1920416167.html
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в мире, украина, сша, джон кирби, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби, Джо Байден
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине

Кирби: США остановили поставки оружия Киеву после прекращения финансирования

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«

"Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — сказал он.

По словам Кирби, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
"Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине. — Прим. ред.), на который у нас было финансирование", — указал координатор Белого дома.
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В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. Кроме того, республиканцы оспаривают необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
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В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы. В январе дискуссии продолжились, но пока так и не принесли никаких результатов.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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