https://ria.ru/20240112/pravila-1921053308.html

В поликлиниках Москвы ввели новые правила поведения

В поликлиниках Москвы ввели новые правила поведения - РИА Новости, 12.01.2024

В поликлиниках Москвы ввели новые правила поведения

В поликлиниках Москвы ввели новые правила, во время приемов будет идти аудиозапись, сообщил департамент здравоохранения столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:37

2024-01-12T20:37

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В поликлиниках Москвы ввели новые правила, во время приемов будет идти аудиозапись, сообщил департамент здравоохранения столицы в Telegram-канале."Мало утвердить правила и довести их до всех. Важно иметь возможность оценить, насколько они соблюдаются, чтобы совершенствовать работу. Поэтому более половины руководителей московских поликлиник обратились официально в департамент здравоохранения с просьбой дать им инструмент такой оценки и проводить выборочный обезличенный аудиомониторинг. И эту инициативу департамент поддержал", — говорится в публикации.В ведомстве пояснили, что аудиозапись приема сделают обезличенной и конфиденциальной, она будет храниться без привязки к конкретному приему и не позволит идентифицировать конкретного пациента или врача. Таким образом, ее содержание не является врачебной тайной.Депздрав уточнил, что записи хранятся не более месяца на защищенных серверах для возможности оперативной оценки. Дополнительного оборудования для этого закупать не планируют. Обеспечивать выборочный аудиомониторинг будет сотрудник, который закреплен главным врачом. Он будет оценивать, какие типовые ошибки допускают во время приемов или коммуникации с пациентами, и формировать рекомендации для своего коллектива.Кроме того, в рекомендациях прописано, как должен проходить прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять. Это общестрановая тенденция, так, в прошлом году Минздрав тоже выпустил набор правил для врачей по общению с пациентами, пояснили в ведомстве."Чтобы повысить доверие между врачами и пациентами, нужна новая культура общения. Мы начали ее формирование с внедрением нового московского стандарта поликлиник. <...> А чтобы поликлиники начали внедрять их в ежедневную работу каждого врача, департаментом были разработаны, утверждены приказом рекомендации и доведены до каждого учреждения", — указано в тексте.В департаменте выразили надежду, что эта инициатива позволит улучшить работу поликлиник, повысит доверие между врачами и пациентами и создаст доброжелательную атмосферу.

https://ria.ru/20231215/medpomosch-1916109148.html

https://ria.ru/20231213/novaya_poliklinika-1915519323.html

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