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В центре Москвы загорелось здание - РИА Новости, 12.01.2024
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19:02 12.01.2024 (обновлено: 19:09 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/pozhar-1921036883.html
В центре Москвы загорелось здание
В центре Москвы загорелось здание - РИА Новости, 12.01.2024
В центре Москвы загорелось здание
Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:02
2024-01-12T19:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошел пожар в центральном административном округе Москвы по адресу Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. Пожар локализован, сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3 находится пункт техосмотра автомобилей.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы загорелось здание

В здании на Шмитовском проезде в центре Москвы загорелось здание

Пожар на Шмитовском проезде в Москве. Кадр видео очевидца
Пожар на Шмитовском проезде в Москве. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Произошел пожар в центральном административном округе Москвы по адресу Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. Пожар локализован, сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3 находится пункт техосмотра автомобилей.
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