https://ria.ru/20240112/pozhar-1921036883.html
В центре Москвы загорелось здание
В центре Москвы загорелось здание - РИА Новости, 12.01.2024
В центре Москвы загорелось здание
Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:02
2024-01-12T19:02
2024-01-12T19:09
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921038479_0:679:2141:1883_1920x0_80_0_0_f66c99b184db6dbe6c829c7fa5464e87.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошел пожар в центральном административном округе Москвы по адресу Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. Пожар локализован, сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3 находится пункт техосмотра автомобилей.
https://ria.ru/20240112/pozhar-1920881102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921038479_0:442:2141:2047_1920x0_80_0_0_10d10d6b337a48ebfc4cb604aac75086.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы загорелось здание
В здании на Шмитовском проезде в центре Москвы загорелось здание
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Произошел пожар в центральном административном округе Москвы по адресу Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. Пожар локализован, сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3 находится пункт техосмотра автомобилей.
В цеху в Челябинской области ликвидировали открытое горение