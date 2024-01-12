https://ria.ru/20240112/pozhar-1921036883.html

В центре Москвы загорелось здание

В центре Москвы загорелось здание - РИА Новости, 12.01.2024

В центре Москвы загорелось здание

Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:02

2024-01-12T19:02

2024-01-12T19:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании в центре Москвы, возгорание локализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошел пожар в центральном административном округе Москвы по адресу Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. Пожар локализован, сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3 находится пункт техосмотра автомобилей.

https://ria.ru/20240112/pozhar-1920881102.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва