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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 12.01.2024 (обновлено: 16:35 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/poteri-1920986539.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:31
2024-01-12T16:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили семь атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.Также, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка ДНР и Приютное Запорожской области."Потери ВСУ составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html
россия
запорожская область
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 850 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили семь атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
Также, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка ДНР и Приютное Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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