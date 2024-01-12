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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:31
2024-01-12T16:31
2024-01-12T16:35
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили семь атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.Также, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка ДНР и Приютное Запорожской области."Потери ВСУ составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 850 военных на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили семь атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
Также, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка ДНР
и Приютное Запорожской области
.
"Потери ВСУ составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении