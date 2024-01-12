https://ria.ru/20240112/poteri-1920986539.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:31

2024-01-12T16:31

2024-01-12T16:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили семь атак ВСУ за неделю, потери противника составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили семь атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.Также, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка ДНР и Приютное Запорожской области."Потери ВСУ составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика