https://ria.ru/20240112/poteri-1920982892.html

На Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных

На Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных - РИА Новости, 12.01.2024

На Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных

Российские войска на донецком направлении за неделю отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 бронемашин,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.Также, по данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка ДНР."Потери противника за указанный период составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, клещеевка