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На Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных
На Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных - РИА Новости, 12.01.2024
На Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных
Российские войска на донецком направлении за неделю отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 бронемашин,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:27
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.Также, по данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка ДНР."Потери противника за указанный период составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка
На Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных
МО РФ: на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 1785 военных
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
Также, по данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка
и Андреевка ДНР
.
"Потери противника за указанный период составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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