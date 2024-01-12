https://ria.ru/20240112/poslanie-1920915821.html

В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию

В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 12.01.2024

В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию

Точной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:16

2024-01-12T13:16

2024-01-12T13:24

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Точной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию