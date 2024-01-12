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В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 12.01.2024
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13:16 12.01.2024 (обновлено: 13:24 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/poslanie-1920915821.html
В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 12.01.2024
В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
Точной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:16
2024-01-12T13:24
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Точной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному собранию
В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию

Песков: точной даты послания Путина Федеральному собранию еще нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Точной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", - сказал Песков.
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