https://ria.ru/20240112/poseschenie-1920851733.html
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 12.01.2024
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи
Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:27
2024-01-12T07:27
2024-01-12T10:53
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Индонезии, по совместительству исполняющей представительские функции в Папуа — Новой Гвинее. Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение сроком на две недели было объявлено в Папуа — Новой Гвинее после гибели 16 человек во время беспорядков и погромов, вспыхнувших накануне вслед за забастовкой полицейских. "Десятого января 2024 года в Независимом Государстве Папуа - Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", - отметило посольство. В диппредставительстве добавили, что "держат ситуацию под контролем". "Российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались", - уточнили в посольстве.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920419787.html
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в мире, россия, индонезия, папуа-новая гвинея, новости - туризм
В мире, Россия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Новости - Туризм
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Индонезии, по совместительству исполняющей представительские функции в Папуа — Новой Гвинее.
Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение сроком на две недели было объявлено в Папуа — Новой Гвинее после гибели 16 человек во время беспорядков и погромов, вспыхнувших накануне вслед за забастовкой полицейских.
Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора
"Десятого января 2024 года в Независимом Государстве Папуа - Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", - отметило посольство.
В диппредставительстве добавили, что "держат ситуацию под контролем".
"Российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались", - уточнили в посольстве.
В Папуа — Новой Гвинее объявили режим ЧП из-за беспорядков