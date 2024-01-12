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Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 12.01.2024
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07:27 12.01.2024 (обновлено: 10:53 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/poseschenie-1920851733.html
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 12.01.2024
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи
Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:27
2024-01-12T10:53
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Индонезии, по совместительству исполняющей представительские функции в Папуа — Новой Гвинее. Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение сроком на две недели было объявлено в Папуа — Новой Гвинее после гибели 16 человек во время беспорядков и погромов, вспыхнувших накануне вслед за забастовкой полицейских. "Десятого января 2024 года в Независимом Государстве Папуа - Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", - отметило посольство. В диппредставительстве добавили, что "держат ситуацию под контролем". "Российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались", - уточнили в посольстве.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920419787.html
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в мире, россия, индонезия, папуа-новая гвинея, новости - туризм
В мире, Россия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Новости - Туризм
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи

Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков

© AFP 2024 / DARRELL TOLLПоследствия беспорядков в Порт - Морсби, Папуа - Новая Гвинея. Кадр видео
Последствия беспорядков в Порт - Морсби, Папуа - Новая Гвинея. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AFP 2024 / DARRELL TOLL
Последствия беспорядков в Порт - Морсби, Папуа - Новая Гвинея. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Индонезии, по совместительству исполняющей представительские функции в Папуа — Новой Гвинее.
Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение сроком на две недели было объявлено в Папуа — Новой Гвинее после гибели 16 человек во время беспорядков и погромов, вспыхнувших накануне вслед за забастовкой полицейских.
Отряд эквадорской полиции около в здания телеканала TC - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора
10 января, 03:30
"Десятого января 2024 года в Независимом Государстве Папуа - Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", - отметило посольство.
В диппредставительстве добавили, что "держат ситуацию под контролем".
"Российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались", - уточнили в посольстве.
Беспорядки в Папуа — Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Папуа — Новой Гвинее объявили режим ЧП из-за беспорядков
Вчера, 12:50
 
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