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Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти - РИА Новости, 12.01.2024
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21:35 12.01.2024
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Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти
Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти - РИА Новости, 12.01.2024
Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти
Дочь поэта Льва Рубинштейна назвала слухами информацию о смерти отца. Ее цитируют "Известия". РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T21:35
2024-01-12T21:35
общество
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дочь поэта Льва Рубинштейна назвала слухами информацию о смерти отца. Ее цитируют "Известия"."Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить", — сообщила она.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского.Как сообщал дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
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общество, москва, лев рубинштейн
Общество, Москва, Лев Рубинштейн
Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэт и публицист Лев Рубинштейн
Поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Поэт и публицист Лев Рубинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дочь поэта Льва Рубинштейна назвала слухами информацию о смерти отца. Ее цитируют "Известия".
«
"Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить", — сообщила она.
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского.
Как сообщал дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
 
ОбществоМоскваЛев Рубинштейн
 
 
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