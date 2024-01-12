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Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти

Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти - РИА Новости, 12.01.2024

Дочь поэта Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти

Дочь поэта Льва Рубинштейна назвала слухами информацию о смерти отца. Ее цитируют "Известия". РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:35

2024-01-12T21:35

2024-01-12T21:35

общество

москва

лев рубинштейн

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дочь поэта Льва Рубинштейна назвала слухами информацию о смерти отца. Ее цитируют "Известия"."Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить", — сообщила она.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского.Как сообщал дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

москва

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, лев рубинштейн