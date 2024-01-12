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Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена
Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена - РИА Новости, 12.01.2024
Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена
Житель Калининградской области поджег 16 тюков сена своей соседки, поссорившейся с ним накануне, теперь ему грозит срок в колонии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:29
2024-01-12T17:29
2024-01-12T17:29
происшествия
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Житель Калининградской области поджег 16 тюков сена своей соседки, поссорившейся с ним накануне, теперь ему грозит срок в колонии, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале. "Под Нестеровым мужчина из мести поджег 16 тюков сена... 44-летний мужчина поссорился с жительницей соседнего дома... Распивая алкогольные напитки, подозреваемый вспомнил про конфликт с 60-летней женщиной и решил отомстить. Он пришел на поле за домом потерпевшей и поджег сложенные там тюки сена", - говорится в релизе. Вскоре пожар потушили, а уголовный розыск вычислил подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" - задержанному грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
https://ria.ru/20231129/chuvashiya-1912706197.html
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происшествия, калининград, калининградская область
Происшествия, Калининград, Калининградская область
Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена
Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена своей соседки