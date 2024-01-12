https://ria.ru/20240112/podzhog-1921014495.html

Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена

Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена - РИА Новости, 12.01.2024

Жителю Калининграда грозит срок за поджог 16 тюков сена

Житель Калининградской области поджег 16 тюков сена своей соседки, поссорившейся с ним накануне, теперь ему грозит срок в колонии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:29

2024-01-12T17:29

2024-01-12T17:29

происшествия

калининград

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Житель Калининградской области поджег 16 тюков сена своей соседки, поссорившейся с ним накануне, теперь ему грозит срок в колонии, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале. "Под Нестеровым мужчина из мести поджег 16 тюков сена... 44-летний мужчина поссорился с жительницей соседнего дома... Распивая алкогольные напитки, подозреваемый вспомнил про конфликт с 60-летней женщиной и решил отомстить. Он пришел на поле за домом потерпевшей и поджег сложенные там тюки сена", - говорится в релизе. Вскоре пожар потушили, а уголовный розыск вычислил подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" - задержанному грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

https://ria.ru/20231129/chuvashiya-1912706197.html

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, калининградская область