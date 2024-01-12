Рейтинг@Mail.ru
В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/peskov-1920923644.html
В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков
В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2024
В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков
Все больше представителей политического истеблишмента США задаются вопросом о том, эффективно ли были потрачены астрономические суммы на поддержку Украины,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:42
2024-01-12T13:42
сша
украина
россия
джон кирби
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149549/09/1495490959_0:165:2849:1768_1920x0_80_0_0_0e07a3f1fbdafc677114aad7ec7e0676.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Все больше представителей политического истеблишмента США задаются вопросом о том, эффективно ли были потрачены астрономические суммы на поддержку Украины, ответ является очевидным, поэтому сложные процессы в Штатах продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы, все больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются, ну, наверное, таким краеугольным вопросом – куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, и эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму. Помогли ли эти суммы достичь какого-то результата. Ответ вполне очевиден, и многие, в том числе из-за океана видят этот ответ. Поэтому эти сложные процессы продолжаются. Мы же продолжаем специальную военную операцию, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
https://ria.ru/20231219/ssha-1916654273.html
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149549/09/1495490959_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_85b5b13fda22480920bebce9f5fde17b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, джон кирби, дмитрий песков, политика
США, Украина, Россия, Джон Кирби, Дмитрий Песков, Политика
В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков

Песков: в США задаются вопросом, эффективно ли потрачены деньги на Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Все больше представителей политического истеблишмента США задаются вопросом о том, эффективно ли были потрачены астрономические суммы на поддержку Украины, ответ является очевидным, поэтому сложные процессы в Штатах продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«
"Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы, все больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются, ну, наверное, таким краеугольным вопросом – куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, и эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму. Помогли ли эти суммы достичь какого-то результата. Ответ вполне очевиден, и многие, в том числе из-за океана видят этот ответ. Поэтому эти сложные процессы продолжаются. Мы же продолжаем специальную военную операцию, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
СМИ: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины
19 декабря 2023, 10:53
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Зеленский обвинил политиков в США в лишении денег пенсионеров на Украине
Вчера, 00:30
 
СШАУкраинаРоссияДжон КирбиДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала