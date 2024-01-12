https://ria.ru/20240112/peskov-1920923644.html

В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков

В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2024

В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков

Все больше представителей политического истеблишмента США задаются вопросом о том, эффективно ли были потрачены астрономические суммы на поддержку Украины,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:42

2024-01-12T13:42

2024-01-12T13:42

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Все больше представителей политического истеблишмента США задаются вопросом о том, эффективно ли были потрачены астрономические суммы на поддержку Украины, ответ является очевидным, поэтому сложные процессы в Штатах продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы, все больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются, ну, наверное, таким краеугольным вопросом – куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, и эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму. Помогли ли эти суммы достичь какого-то результата. Ответ вполне очевиден, и многие, в том числе из-за океана видят этот ответ. Поэтому эти сложные процессы продолжаются. Мы же продолжаем специальную военную операцию, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.

https://ria.ru/20231219/ssha-1916654273.html

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

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сша, украина, россия, джон кирби, дмитрий песков, политика