https://ria.ru/20240112/peskov-1920922383.html

По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков

По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2024

По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков

Президент России Владимир Путин провел субстантивные разговоры с представителями общественности и бизнеса в ходе поездки в Анадырь и Хабаровск, итоги этих... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:38

2024-01-12T13:38

2024-01-12T13:38

политика

анадырь

хабаровск

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920667253_604:139:3053:1517_1920x0_80_0_0_9667f529afe23c7d3c29cc02d77e5e12.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел субстантивные разговоры с представителями общественности и бизнеса в ходе поездки в Анадырь и Хабаровск, итоги этих разговоров будут анализироваться, чтобы сформулировать перечни поручений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент вчера завершил свою поездку в Дальневосточный регион, Анадырь и Хабаровск, очень субстантивные разговоры состоялись с представителями общественности в Анадыре, с представителями бизнеса региона в Хабаровске. Разумеется, итоги этих разговоров будут сейчас анализироваться, по итогам будут формулироваться перечни поручений с тем, чтобы это уже формализовать и это стало формально поручениями президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240112/poslanie-1920915821.html

анадырь

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, анадырь, хабаровск, россия, дмитрий песков, владимир путин