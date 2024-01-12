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По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2024
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13:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/peskov-1920922383.html
По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков
По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2024
По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков
Президент России Владимир Путин провел субстантивные разговоры с представителями общественности и бизнеса в ходе поездки в Анадырь и Хабаровск, итоги этих... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:38
2024-01-12T13:38
политика
анадырь
хабаровск
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел субстантивные разговоры с представителями общественности и бизнеса в ходе поездки в Анадырь и Хабаровск, итоги этих разговоров будут анализироваться, чтобы сформулировать перечни поручений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент вчера завершил свою поездку в Дальневосточный регион, Анадырь и Хабаровск, очень субстантивные разговоры состоялись с представителями общественности в Анадыре, с представителями бизнеса региона в Хабаровске. Разумеется, итоги этих разговоров будут сейчас анализироваться, по итогам будут формулироваться перечни поручений с тем, чтобы это уже формализовать и это стало формально поручениями президента", - сказал Песков журналистам.
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политика, анадырь, хабаровск, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Анадырь, Хабаровск, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
По итогам бесед Путина в ДФО будут сформулированы поручения, заявил Песков

Песков: по итогам бесед Путина на Дальнем Востоке будут сформулированы поручения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел субстантивные разговоры с представителями общественности и бизнеса в ходе поездки в Анадырь и Хабаровск, итоги этих разговоров будут анализироваться, чтобы сформулировать перечни поручений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Вы знаете, что президент вчера завершил свою поездку в Дальневосточный регион, Анадырь и Хабаровск, очень субстантивные разговоры состоялись с представителями общественности в Анадыре, с представителями бизнеса региона в Хабаровске. Разумеется, итоги этих разговоров будут сейчас анализироваться, по итогам будут формулироваться перечни поручений с тем, чтобы это уже формализовать и это стало формально поручениями президента", - сказал Песков журналистам.
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