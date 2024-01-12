https://ria.ru/20240112/pentagon-1921071633.html

Пентагон сообщил о вооружениях, задействованных для ударов по Йемену

Пентагон сообщил о вооружениях, задействованных для ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

Пентагон сообщил о вооружениях, задействованных для ударов по Йемену

США задействовали для ударов по Йемену самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", подводную лодку типа "Огайо", крейсер и эсминцы, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:23

2024-01-12T23:23

2024-01-12T23:26

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США задействовали для ударов по Йемену самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", подводную лодку типа "Огайо", крейсер и эсминцы, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы применили ряд самолетов ВМС США из авиакрыла 3 авианосной ударной группы "Эйзенхауэр", корабли Gravely, Philippines Sea и Mason - это все или крейсера или эсминцы с управляемыми крылатыми ракетами. И, наконец, подводная лодка класса "Огайо", несущая управляемое ракетное вооружение, также приняла участия в ударах прошлой ночи", - сказал он в ходе закрытого брифинга для журналистов. По его словам, американские военные вместе с британскими союзниками атаковали на территории Йемена 28 "локаций", в каждой из которых находились по несколько целей, так или иначе задействованных в атаках на международное судоходство.

https://ria.ru/20240112/udary-1921071215.html

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в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене