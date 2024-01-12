https://ria.ru/20240112/pentagon-1921071633.html
Пентагон сообщил о вооружениях, задействованных для ударов по Йемену
Пентагон сообщил о вооружениях, задействованных для ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Пентагон сообщил о вооружениях, задействованных для ударов по Йемену
США задействовали для ударов по Йемену самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", подводную лодку типа "Огайо", крейсер и эсминцы, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:23
2024-01-12T23:23
2024-01-12T23:26
в мире
сша
йемен
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США задействовали для ударов по Йемену самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", подводную лодку типа "Огайо", крейсер и эсминцы, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы применили ряд самолетов ВМС США из авиакрыла 3 авианосной ударной группы "Эйзенхауэр", корабли Gravely, Philippines Sea и Mason - это все или крейсера или эсминцы с управляемыми крылатыми ракетами. И, наконец, подводная лодка класса "Огайо", несущая управляемое ракетное вооружение, также приняла участия в ударах прошлой ночи", - сказал он в ходе закрытого брифинга для журналистов. По его словам, американские военные вместе с британскими союзниками атаковали на территории Йемена 28 "локаций", в каждой из которых находились по несколько целей, так или иначе задействованных в атаках на международное судоходство.
https://ria.ru/20240112/udary-1921071215.html
сша
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Пентагон сообщил о вооружениях, задействованных для ударов по Йемену
Пентагон: США задействовали для ударов по Йемену самолеты с авианосца и подлодку