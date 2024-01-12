https://ria.ru/20240112/pentagon-1920993059.html
От шефа Пентагона потребовали объяснить скрытие данных о его госпитализации
От шефа Пентагона потребовали объяснить скрытие данных о его госпитализации - РИА Новости, 12.01.2024
От шефа Пентагона потребовали объяснить скрытие данных о его госпитализации
Группа членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, направила запрос шефу Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовала от него... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:52
2024-01-12T16:52
2024-01-12T16:52
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Группа членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, направила запрос шефу Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовала от него отчитаться о причинах задержки в информировании руководства страны и Конгресса о своей госпитализации, говорится в письме законодателей, поступившем в распоряжение телеканала Fox News. Как информирует телеканал, подписантами данного запроса выступили не менее двух десятков конгрессменов под руководством Клаудии Теннии, представляющей республиканцев в штате Нью-Йорк. Законодатели потребовали от Остина сообщить, в частности, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также кто из окружающих его чиновников был в курсе ситуации с самого начала. Помимо этого, республиканцы предложили главе Пентагона ответить, каковой была бы его реакция, если бы один из подчиненных ему военачальников не смог бы выполнять свои служебные обязанности в течение 3-4 дней и при этом не проинформировал бы об этом свое руководство. "В первую очередь, мы желаем вам скорейшего выздоровления и сожалеем о том, что в недавнем прошлом у вас диагностировали рак. Мы рады узнать о том, что вы идете на поправку, и вас выписали из отделения интенсивной терапии", - следует из письма. Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
https://ria.ru/20240111/promakh-1920647949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Нью-Йорк (город), Ллойд Остин, Министерство обороны США
От шефа Пентагона потребовали объяснить скрытие данных о его госпитализации
Конгрессмены требуют от шефа Пентагона объяснить скрытие данных о госпитализации
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости.
Группа членов Палаты представителей США, представляющих Республиканскую партию, направила запрос шефу Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовала от него отчитаться о причинах задержки в информировании руководства страны и Конгресса о своей госпитализации, говорится в письме законодателей, поступившем в распоряжение телеканала Fox News
.
Как информирует телеканал, подписантами данного запроса выступили не менее двух десятков конгрессменов под руководством Клаудии Теннии, представляющей республиканцев в штате Нью-Йорк
. Законодатели потребовали от Остина сообщить, в частности, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также кто из окружающих его чиновников был в курсе ситуации с самого начала.
Помимо этого, республиканцы предложили главе Пентагона ответить, каковой была бы его реакция, если бы один из подчиненных ему военачальников не смог бы выполнять свои служебные обязанности в течение 3-4 дней и при этом не проинформировал бы об этом свое руководство.
"В первую очередь, мы желаем вам скорейшего выздоровления и сожалеем о том, что в недавнем прошлом у вас диагностировали рак. Мы рады узнать о том, что вы идете на поправку, и вас выписали из отделения интенсивной терапии", - следует из письма.
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Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
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