https://ria.ru/20240112/pentagon-1920987963.html
Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа
Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа - РИА Новости, 12.01.2024
Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа
Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:34
2024-01-12T16:34
2024-01-12T16:34
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер в интервью телеканалу MSNBC на фоне удара США по хуситам - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению. "Он (Остин) активно отслеживал и руководил ударами ... Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем от отдал приказ о проведении этих ударов", - заявил Райдер. По поводу состояния Остина Райдер заявил, что глава Пентагона идет на поправку, однако пока нет даты, когда он будет выписан. Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
https://ria.ru/20240112/ssha-1920852375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, йемен, джо байден, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Йемен, Джо Байден, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа
Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер в интервью телеканалу MSNBC
на фоне удара США по хуситам - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению.
"Он (Остин
) активно отслеживал и руководил ударами ... Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем от отдал приказ о проведении этих ударов", - заявил Райдер.
Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ
По поводу состояния Остина Райдер заявил, что глава Пентагона идет на поправку, однако пока нет даты, когда он будет выписан.
Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене