https://ria.ru/20240112/pentagon-1920987963.html

Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа

Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа - РИА Новости, 12.01.2024

Остин дважды общался с Байденом за последние 72 часа

Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:34

2024-01-12T16:34

2024-01-12T16:34

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер в интервью телеканалу MSNBC на фоне удара США по хуситам - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению. "Он (Остин) активно отслеживал и руководил ударами ... Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем от отдал приказ о проведении этих ударов", - заявил Райдер. По поводу состояния Остина Райдер заявил, что глава Пентагона идет на поправку, однако пока нет даты, когда он будет выписан. Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.

https://ria.ru/20240112/ssha-1920852375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, йемен, джо байден, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша