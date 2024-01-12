https://ria.ru/20240112/pensionery-1920867693.html
Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без американской помощи
Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без американской помощи - РИА Новости, 12.01.2024
Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без американской помощи
Украинские пенсионеры умрут, если США не предоставят Киеву новый пакет финансовой помощи, заявил Владимир Зеленский журналистам в Риге, его слова приводит... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:17
2024-01-12T10:17
2024-01-12T10:17
в мире
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинские пенсионеры умрут, если США не предоставят Киеву новый пакет финансовой помощи, заявил Владимир Зеленский журналистам в Риге, его слова приводит издание "Страна.ua" в своем Telegram."Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут", — сказал он.Глава киевского режима добавил, что в постсоветской республике живут более 12 миллионов пенсионеров. По его словам, такой ситуации нет ни в одной европейской стране.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Штатов. Кроме того, республиканцы оспаривают необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы. В январе дискуссии продолжились, но пока так и не принесли никаких результатов.
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в мире, сша, владимир зеленский
В мире, США, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без американской помощи
Зеленский пожаловался, что пенсионеры Украины умрут без финансирования США