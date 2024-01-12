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В Астане демонтировали памятник Назарбаеву - РИА Новости, 12.01.2024
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17:28 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/pamyatnik-1921013836.html
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву - РИА Новости, 12.01.2024
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву перенесут с территории Национального университета обороны в Астане. Об этом сообщил Sputnik... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:28
2024-01-12T17:28
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву перенесут с территории Национального университета обороны в Астане. Об этом сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Министерства обороны."Ранее из названия Нацуниверситета обороны убрали приставку "имени Первого Президента — Елбасы". В связи с этим решили перенести памятник в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил", — пояснили в ведомстве.Уточняется, что сейчас статуя временно находится в одном из помещений министерства.Памятник установили в июле 2020 года. В церемонии открытия принимал участие в том числе и действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Назарбаев был президентом республики с 1991 по 2019 год, его сменил Токаев, победивший на внеочередных выборах.
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в мире, астана, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан
В мире, Астана, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, Sputnik Казахстан
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву

Памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву демонтировали в Астане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане
Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву перенесут с территории Национального университета обороны в Астане. Об этом сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Министерства обороны.
«
"Ранее из названия Нацуниверситета обороны убрали приставку "имени Первого Президента — Елбасы". В связи с этим решили перенести памятник в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил", — пояснили в ведомстве.
Уточняется, что сейчас статуя временно находится в одном из помещений министерства.
Памятник установили в июле 2020 года. В церемонии открытия принимал участие в том числе и действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Назарбаев был президентом республики с 1991 по 2019 год, его сменил Токаев, победивший на внеочередных выборах.
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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В миреАстанаКазахстанНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт ТокаевSputnik Казахстан
 
 
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