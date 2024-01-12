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В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву - РИА Новости, 12.01.2024
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву перенесут с территории Национального университета обороны в Астане. Об этом сообщил Sputnik... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:28
2024-01-12T17:28
2024-01-12T17:28
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву перенесут с территории Национального университета обороны в Астане. Об этом сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Министерства обороны."Ранее из названия Нацуниверситета обороны убрали приставку "имени Первого Президента — Елбасы". В связи с этим решили перенести памятник в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил", — пояснили в ведомстве.Уточняется, что сейчас статуя временно находится в одном из помещений министерства.Памятник установили в июле 2020 года. В церемонии открытия принимал участие в том числе и действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Назарбаев был президентом республики с 1991 по 2019 год, его сменил Токаев, победивший на внеочередных выборах.
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в мире, астана, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан
В мире, Астана, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, Sputnik Казахстан
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
Памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву демонтировали в Астане