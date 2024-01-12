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В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов - РИА Новости, 12.01.2024
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12:20 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ozhidaetsya-1920899362.html
В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов - РИА Новости, 12.01.2024
В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
Около нуля градусов ожидается в крещенскую ночь в Москве, 19 января температура понизится до минус 8-10 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:20
2024-01-12T12:20
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около нуля градусов ожидается в крещенскую ночь в Москве, 19 января температура понизится до минус 8-10 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 19 января температура может повыситься чуть ли не до нуля градусов, но очень на короткое время, мы, видимо, попадем в теплый сектор циклона, а 19 днем она будет понижаться, будет градусов минус 8-10", - рассказала Позднякова. По словам синоптика, 20 января понижение температуры в Москве продолжится, а период крещенских морозов может быть сдвинут немного относительно 19 января. Так, он захватит 20 и, может быть, 21 января. "Температура будет в пределах минус 10-15 градусов 20 января, это предварительно. Крещенские морозы не всегда на 19 января приходятся, они могут и задержаться на какое-то время", - уточнила Позднякова.
https://ria.ru/20240112/moskva-1920884653.html
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москва, татьяна позднякова
Москва, Татьяна Позднякова
В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов

Позднякова: в Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около нуля градусов ожидается в крещенскую ночь в Москве, 19 января температура понизится до минус 8-10 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В ночь на 19 января температура может повыситься чуть ли не до нуля градусов, но очень на короткое время, мы, видимо, попадем в теплый сектор циклона, а 19 днем она будет понижаться, будет градусов минус 8-10", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, 20 января понижение температуры в Москве продолжится, а период крещенских морозов может быть сдвинут немного относительно 19 января. Так, он захватит 20 и, может быть, 21 января.
"Температура будет в пределах минус 10-15 градусов 20 января, это предварительно. Крещенские морозы не всегда на 19 января приходятся, они могут и задержаться на какое-то время", - уточнила Позднякова.
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