https://ria.ru/20240112/ozhidaetsya-1920899362.html

В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов

В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов - РИА Новости, 12.01.2024

В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов

Около нуля градусов ожидается в крещенскую ночь в Москве, 19 января температура понизится до минус 8-10 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:20

2024-01-12T12:20

2024-01-12T12:20

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около нуля градусов ожидается в крещенскую ночь в Москве, 19 января температура понизится до минус 8-10 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 19 января температура может повыситься чуть ли не до нуля градусов, но очень на короткое время, мы, видимо, попадем в теплый сектор циклона, а 19 днем она будет понижаться, будет градусов минус 8-10", - рассказала Позднякова. По словам синоптика, 20 января понижение температуры в Москве продолжится, а период крещенских морозов может быть сдвинут немного относительно 19 января. Так, он захватит 20 и, может быть, 21 января. "Температура будет в пределах минус 10-15 градусов 20 января, это предварительно. Крещенские морозы не всегда на 19 января приходятся, они могут и задержаться на какое-то время", - уточнила Позднякова.

https://ria.ru/20240112/moskva-1920884653.html

москва

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москва, татьяна позднякова