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ГД рассмотрит отказ в регистрации одномандатников при ошибках в документах - РИА Новости, 12.01.2024
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14:14 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/otkaz-1920936126.html
ГД рассмотрит отказ в регистрации одномандатников при ошибках в документах
ГД рассмотрит отказ в регистрации одномандатников при ошибках в документах - РИА Новости, 12.01.2024
ГД рассмотрит отказ в регистрации одномандатников при ошибках в документах
Госдума на пленарном заседании в феврале может рассмотреть в I чтении законопроект об отказе в регистрации одномандатников при опечатках в документах, следует... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:14
2024-01-12T14:14
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политика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в феврале может рассмотреть в I чтении законопроект об отказе в регистрации одномандатников при опечатках в документах, следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной работы Думы в весеннюю сессию, который доступен в электронной базе ГД. "О внесении изменений... "Об основных гарантиях законодательству избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ и" и отдельные законодательные акты РФ (в части ошибок (опечаток), допущенных в оформлении представленных в избирательную комиссию документов в отношении отдельных кандидатов"... Рассмотрен советом ГД 11.12.23. Февраль", - сказано в проекте постановления. Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исключении одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
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россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
ГД рассмотрит отказ в регистрации одномандатников при ошибках в документах

ГД может исключить из списка кандидатов одномандатников за ошибки в документах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в феврале может рассмотреть в I чтении законопроект об отказе в регистрации одномандатников при опечатках в документах, следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной работы Думы в весеннюю сессию, который доступен в электронной базе ГД.
"О внесении изменений... "Об основных гарантиях законодательству избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ и" и отдельные законодательные акты РФ (в части ошибок (опечаток), допущенных в оформлении представленных в избирательную комиссию документов в отношении отдельных кандидатов"... Рассмотрен советом ГД 11.12.23. Февраль", - сказано в проекте постановления.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исключении одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
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