https://ria.ru/20240112/ostin-1920973502.html
В Пентагоне заявили, что министр обороны идет на поправку
В Пентагоне заявили, что министр обороны идет на поправку - РИА Новости, 12.01.2024
В Пентагоне заявили, что министр обороны идет на поправку
Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер на фоне РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:00
2024-01-12T16:00
2024-01-12T16:57
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер на фоне удара США по хуситам - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению."Он (Остин) активно отслеживал и руководил ударами ... Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем от отдал приказ о проведении этих ударов", - заявил Райдер в интервью телеканалу MSNBC и добавил, что Остин после удара созвонился в том числе с главой CENTCOM и советником по национальной безопасности, чтобы обсудить первоначальные эффекты операции. По поводу состояния Остина Райдер заявил, что глава Пентагона идет на поправку, однако пока нет даты, когда он будет выписан.Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
https://ria.ru/20240108/ostin-1920111802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, в мире, сша, ллойд остин, патрик райдер
Министерство обороны США, В мире, США, Ллойд Остин, Патрик Райдер
В Пентагоне заявили, что министр обороны идет на поправку
Пентагон: министр обороны Остин идет на поправку, но без конкретной даты выписки
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин дважды общался с президентом США Джо Байденом за последние 72 часа, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер на фоне удара США по хуситам - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению.
"Он (Остин) активно отслеживал и руководил ударами ... Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днем от отдал приказ о проведении этих ударов", - заявил Райдер в интервью телеканалу MSNBC и добавил, что Остин после удара созвонился в том числе с главой CENTCOM и советником по национальной безопасности, чтобы обсудить первоначальные эффекты операции. По поводу состояния Остина Райдер заявил, что глава Пентагона идет на поправку, однако пока нет даты, когда он будет выписан.
Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
Унизительная операция? В США заподозрили неладное после пропажи Остина