https://ria.ru/20240112/opros-1921026054.html

Опрос: партия Вагенкнехт может опередить СДПГ Шольца на выборах в ФРГ

Опрос: партия Вагенкнехт может опередить СДПГ Шольца на выборах в ФРГ - РИА Новости, 12.01.2024

Опрос: партия Вагенкнехт может опередить СДПГ Шольца на выборах в ФРГ

Новая партия критикующей поставки оружия Украине и санкции против России Сары Вагенкнехт потенциально может набрать больше голосов на следующих выборах в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:16

2024-01-12T18:16

2024-01-12T18:16

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россия

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сара вагенкнехт

евросоюз

олаф шольц

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Новая партия критикующей поставки оружия Украине и санкции против России Сары Вагенкнехт потенциально может набрать больше голосов на следующих выборах в парламент, чем правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, следует из опроса "Политический барометр", проведенного исследовательской компанией Wahlen по заказу второго немецкого канала ZDF. "4% заявили, что точно хотят проголосовать за BSW ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") на следующих федеральных выборах, 17%, что, вероятнее всего, проголосуют за", - говорится в результатах опроса, в ходе которого его участникам задавался вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы в бундестаг состоялись в воскресенье. 27% опрошенных предполагают, что скорее всего отдадут свой голос кому-то другому, а 47% заявили, что совершенно точно не проголосуют за новую партию. Самая высокая поддержка BSW наблюдается среди проголосовавших ранее за партию "Левые" и правую Альтернативу для Германии (АдГ). В то же время исследование показало, что СДПГ получила бы только 13% голосов (минус 1% по отношению к прошлому опросу), что является самым худшим результатом за время правления партии. Входящая в коалицию партия "Зеленых" без изменений набрала бы 14%, поставившая министра финансов Кристиана Линднера партия свободных либералов СвДП - только 4% (-1), АдГ - 22% и партия "Левых" 4%. Согласно результатам опроса, популярность правящей коалиции достигла самой низкой точки на сегодняшний день. Так, 69% опрошенных считают, что правительство скорее не справляется со своими задачами, и лишь 27 % убеждено в хороших результатах. "Вердикт в отношении работы федерального канцлера (Шольца) схож: только 28 % придерживаются мнения, что он хорошо справляется со своими обязанностями. 67% процентов им недовольны", - говорится в материале. Опрос был проведен среди 1337 случайно выбранных респондентов, обладающих избирательным правом, с 9 по 11 января 2024 года. Погрешность составляет от 2% до 3%. Партия с временным названием "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" намерена участвовать в ближайших выборах в ландтаги в восточных федеральных землях Германии, а также на выборах в ЕС. Лидерами политического движения назначены два человека – сама Вагенкнехт и Амира Мохамед Али, также некогда состоявшая в партии "Левые". Мотивацию для создания партии Вагенкнехт связала с текущей политической ситуацией и канцлером Олафом Шольцем лично, который "кажется безмолвным даже тогда, когда произносит длинные речи". К позициям нового политического движения относятся ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России, продолжение использования дешевого газа и нефти, отказ от "мнимой климатической политики" и планов отменить двигатели внутреннего сгорания. Партия выступает также за повышение минимальной заработной платы, улучшение пособий по безработице и пенсионного страхования. Государству следует вкладывать больше денег в образование и инфраструктуру, повысить налоги на сверхприбыль. В октябре Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые", сформировании новой парламентской группы в бундестаге и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". Учреждение партии было проведено в начале января.

https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908886038.html

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украина, россия, германия, сара вагенкнехт, евросоюз, олаф шольц, кристиан линднер